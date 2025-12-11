陳亭妃推府城鞋 助長輩防走失

陳亭妃協助推動府城鞋進化，十一日親自體驗。

(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

推動台南傳統產業轉型再有新進展！立法委員陳亭妃十一日前往台南市輔具資源中心，親自體驗進行足部三Ｄ掃描，展示如何透過科技訂製一雙真正符合個人腳型的「府城鞋」。她表示，這不只是一雙鞋的升級，而是讓台南製鞋產業從傳統手工，邁向科技化、健康化，甚至未來將延伸為長照輔具的一部分，協助民眾的失智長輩找到家，她將要求中央相關部會給予協助行銷。

陳亭妃指出，「府城鞋」品牌的誕生與成形，是她多年來持續促成產業與政府對話的重要成果。過去台南安南區、北區一帶，是手工製鞋重鎮，許多家庭靠製鞋維生，老師傅經年累月累積的技藝，能依腳型量身打造鞋款，精緻又耐穿，是台南人共同的生活記憶。然而在網路市場削價競爭，以及人力斷層的狀況下，若沒有轉型，這些鞋的工藝與產業恐將逐漸消失。

她表示，「府城鞋」第一階段已完成品牌整合與識別系統建立，目前已有二十家在地製鞋業者加入、推出多款鞋型，於台南多家實體門市與線上平台販售，正式讓「Made in Tainan」被市場看見，為傳統產業注入新動能，在經濟部協助下，目前已著手研究將「鞋」發展為可以結合定位與安全功能的長照輔具，未來可應用於失智長者防走失等高風險族群，成為守護安全的貼身科技。

此外，府城鞋也即將邁入跨產業合作新階段，將結合彰化社頭襪業，推動鞋襪整合與機能升級，並預計於本月十六日在台北世貿中心一樓C館正式發表。