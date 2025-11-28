陳亭妃推最新形象影片 走入台南漁村第一線

（中央社記者王揚宇台北28日電）有意爭取民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，今天以台南漁村日常生活為主軸，公布最新形象影片。陳亭妃表示，台南需要的市長是一個讓人民有依靠、有信任感的人，也希望市民能從影片中看見，他們的城市值得一個真正走進人民生活的市長。

陳亭妃今天在立法院召開記者會，發布最新競選影片，片中以台南漁村日常生活為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。

陳亭妃表示，台南的漁村故事不是只有在海口，而是散落在將軍、北門、學甲、七股、安南等各沿海角落，她走入魚塭、登上漁船、下到牡蠣棚旁的作業平台，實際看見漁民手上的傷口、臉上的鹽霧、肩上的重擔。

廣告 廣告

陳亭妃認為，市長不能只是坐在辦公室等資料送來，人民的辛苦要親眼看到、人民的需要要親自聽到，這樣才能真正了解民意，為人民做事。

陳亭妃說明，漁民的工作沒有假日，遇到寒害、病害、漲潮或海象不穩，常常一夜沒睡，就算家中屋頂遭颱風吹走，仍要半夜出門搶收，避免更嚴重的損失，因此台南需要的市長，必須是一個讓人民有依靠、有信任感的人。

陳亭妃最後強調，台南每一份漁產背後，都是真實的人生故事，她希望市民能從影片中看見，他們的城市值得一個真正走進人民生活的市長。（編輯：張若瑤）1141128