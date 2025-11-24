陳亭妃推溪北糖鐵五分車地方創生 成功爭取鐵道基金支應規劃費
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導
為加速推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，民進黨立委陳亭妃近日再度召集國發會、交通部、經濟部、文化部與台糖公司等多個中央部會召開協調會議，全面檢視中央與地方的最新進度。會中不僅確認計畫可行性評估的下一階段方向，也成功爭取由交通部鐵道基金支應相關規劃經費，讓計畫得以順利往前推進。
陳亭妃指出，溪北糖鐵五分車地方創生計劃從概念形成至今已歷時6年，目標是讓溪北地區從「經過的地方」轉變為「會留下回憶的地方」。她強調，這不僅是地方觀光轉型的重要契機，更是中央與地方共同努力下的長期城市願景。
陳亭妃表示，立法院經濟委員會上月底曾在台南召開會議，要求市府整合提案內容，並由國發會全力協助計畫完成。然而，市府於11月7日召開後續協調會議時，可行性評估規劃經費卻一度陷入無著落的困境。
為解決此瓶頸，陳亭妃再度召開跨部會協調會議，最終確認將由台南市政府向交通部正式提出申請，並爭取由交通部鐵道基金支應相關評估規劃經費，成功讓計畫重回正軌。
在核心據點新營糖廠的開發面向上，陳亭妃也提出明確方向，主張未來園區應強化「親子共融」與「科技體驗」元素，打造溪北地區具標誌性的新亮點。她指出，五分車、糖廠文化與在地產業具有無可取代的歷史底蘊，只要搭配符合現代親子旅遊潮流與科技導入的展示手法，將能為整體創生計畫開啟全新格局。
陳亭妃表示，接下來將持續督促中央與地方單位依時序推動計畫，盼早日讓溪北糖鐵五分車成為台南觀光與文化再生的新核心。
照片來源：陳亭妃辦公室
中午來開匯／籲「不要再打高空」談罷免後警訊 陳亭妃：藍白合成常態、2026全台不好選
