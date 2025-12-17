陳亭妃推「五大觀光軸」藍圖 找回台南的觀光經濟

陳亭妃提出「五大觀光軸」的核心整體策略，讓台南觀光觀光成為帶動產業與地方經濟，以及留住年輕就業的重要引擎。（圖：陳亭妃提供）

針對台南的觀光發展，民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃提出「五大觀光軸」的核心整體策略，她強調台南不能只靠單點景點吸引人潮，而是要依山、海、平原的地理條件，整合宗教文化、農漁特產、商圈經濟與在地生活，讓觀光成為帶動產業與地方經濟，以及留住年輕就業的重要引擎。

陳亭妃指出，五大觀光軸分別為「大新營」、「曾文南科」、「濱海藍帶」、「大目降」與「府城新豐」，從溪北到溪南、從山區到海岸，完整勾勒出大台南的觀光骨架，如何以每一個地方的特色，讓觀光人口可以依其所需要做深度旅遊，願意把放假的時間留在台南，增加住宿的經濟效益，也會帶動地方產業的活絡。

廣告 廣告

以府城新豐觀光軸為例，中西區孔廟、國華友愛、海安路、赤崁五條港等商圈，早已形成歷史、文創與美食交織的城市核心，加上林百貨、司法博物館等文化地標，具備發展國際觀光條件；而安平、永華、成大與站前等商圈，則能串接購物、夜經濟與年輕消費族群，形塑完整的城市生活型觀光動線。

而溪北地區，大新營與大目降觀光軸結合鹽水月津港藝術燈節、新化老街、善化社區產業，以及玉井、楠西的芒果與山城風貌。台南山區則擁有草山月世界、龍崎牛埔泥岩、獵鷹尖一線天、彩疊山等稀有的自然地貌，但過去缺乏系統包裝，未來將透過軸帶整合，讓自然景觀與在地產業相互支撐、共同成長。

至於在濱海藍帶觀光軸方面，七股、四草、安南一帶擁有頂頭額沙洲、四草綠色隧道、青鯤鯓扇形鹽田、台江國家公園等世界級景觀，是台南最具辨識度的自然資產。她強調，濱海觀光不能只是「看海拍照」，而要結合漁村文化、海味料理、伴手禮與生態體驗，讓觀光收益真正回到地方社區。

陳亭妃強調，五大觀光軸不是單一建設計畫，而是長期的城市工程，觀光發展不只為遊客服務，也要同步改善社區環境與生活品質，讓在地居民共享觀光成果。未來的台南，應該是一座讓旅客願意多住一天、年輕人願意留下來工作的城市，透過觀光帶動產業，讓歷史、自然與生活成為持續發展的城市優勢。（陳婉玲報導）