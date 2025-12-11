陳亭妃推「府城鞋」進化 促傳統工藝結合科技走向未來

陳亭妃推動「府城鞋」進化，讓「Made in Tainan」被市場看見，為傳統產業注入新動能。（圖：陳亭妃提供）

台南傳統產業轉型新進展！立法委員陳亭妃今（11）日前往台南市輔具資源中心，藉由足部3D掃描，展示如何透過科技訂製一雙真正符合個人腳型的「府城鞋」。她表示，這不只是一雙鞋的升級，而是讓台南製鞋產業從傳統手工，邁向科技化、健康化，未來將延伸為長照輔具的一部分，助失智長輩找到家。

陳亭妃指出，「府城鞋」品牌的誕生與成形，是她多年來持續促成產業與政府對話的重要成果。過去台南安南區、北區一帶，是手工製鞋重鎮，許多家庭靠製鞋維生，然而在網路市場削價競爭，以及人力斷層的狀況下，若沒有轉型，這些鞋的工藝與產業恐將逐漸消失。

她表示，「府城鞋」第一階段已完成品牌整合與識別系統建立，目前已有20家在地製鞋業者加入、推出多款鞋型，於台南多家實體門市與線上平台販售，正式讓「Made in Tainan」被市場看見，為傳統產業注入新動能。

進入第二階段，府城鞋正式導入科技元素，透過足部3D量測，精準掌握每個人的腳型需求，做出一雙完全符合自己腳丫子的鞋。陳亭妃說，在經濟部協助下，目前已著手研究將「鞋」發展為結合定位與安全功能的長照輔具，未來可應用於失智長者防走失等高風險族群，讓一雙鞋成為守護安全的貼身科技。

此外，府城鞋也即將邁入跨產業合作新階段。陳亭妃指出，府城鞋將結合彰化社頭襪業，推動鞋襪整合與機能升級，並預計於12月16日下午2時在台北世貿中心一樓C館正式發表，象徵府城鞋從地方品牌，走向全國舞台。

面對國際競爭、反傾銷稅取消及ESG趨勢帶來的挑戰，陳亭妃強調，未來將持續協助製鞋產業與經濟部對接，從ESG轉型、專利技術、國內外參展到跨域合作，全方位強化競爭力，陳亭妃說「讓老師傅的技藝留下來，也讓年輕世代看見未來」她責無旁貸。（陳婉玲報導）