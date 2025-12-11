陳亭妃推「府城鞋」進化 盼傳統工藝導入新科技

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市皮革製品商業同業公會與在地製鞋業者合推集體品牌識別系統「府城鞋」，民進黨立委陳亭妃今天前往台南市輔具資源中心體驗透過科技訂製鞋款，支持傳統產業導入新科技。

陳亭妃今天前往台南市輔具資源中心體驗足部3D掃描，並展示如何透過科技訂製符合個人腳型的「府城鞋」。她說，這不只是一雙鞋的升級，而是讓台南製鞋產業從傳統手工，邁向科技化、健康化，甚至未來將延伸為長照輔具的一部分。

廣告 廣告

陳亭妃表示，「府城鞋」品牌的誕生與成形，是她多年來持續促成產業與政府對話重要成果，過去台南安南區、北區一帶是手工製鞋重鎮，許多家庭靠製鞋維生，老師傅經年累月累積技藝，能依腳型量身打造鞋款，精緻又耐穿，是台南人共同生活記憶。

她說，在網路市場削價競爭及人力斷層下，若沒有轉型，這些製鞋工藝與產業恐將逐漸消失。

陳亭妃指出，「府城鞋」第一階段已完成品牌整合與識別系統建立，目前已有20家在地製鞋業者加入，並推出多款鞋型，於台南多家實體門市與網站線上平台販售，讓「Made in Tainan」被市場看見，為傳統產業注入新動能。

她說，第二階段導入科技元素，透過足部3D量測精準掌握個人腳型需求，在經濟部協助下，目前已著手研究將「鞋」發展為結合定位與安全功能的長照輔具，未來可應用於失智長者防走失等高風險族群，讓一雙鞋成為守護安全的貼身科技。

陳亭妃表示，未來將持續協助製鞋產業與經濟部對接，全方位強化競爭力，盼讓老師傅的技藝留下來，也讓年輕世代看見未來，產業才有機會真正走下去。（編輯：黃世雅）1141211