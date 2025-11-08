陳亭妃推「教育十現美景」 盼台南成最懂孩子、最挺家庭的城市 145

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台南報導

民進黨立委陳亭妃今（8）日於「妃妃姐姐太空萌樂園」活動現場宣布「教育十現美景」政見，提出從幼托、義務教育、高中職到技職與終身學習的完整藍圖，強調要讓台南成為「最懂孩子、最挺家庭」的城市；她表示，教育不是口號，而是信仰，孩子要快樂學習，也要擁有國際競爭力，未來將以親子友善、教師支持與教育創新為核心，陪伴每個台南家庭一起成長。

活動現場吸引眾多家庭參與，小朋友在全國最大的太空氣墊樂園中歡笑奔跑，象徵著教育的起點，讓孩子在快樂中學習、在探索中成長。陳亭妃說，親子政策不是點綴，而是城市治理的重要一環，當家庭能安心育兒、孩子能開心學習、老師能受到尊重，這座城市就會變得更有希望。

陳亭妃表示，她提出的「教育十現美景」，從幼托、義務教育、高中職到技職與終身學習，形成一條完整的教育路徑。第1美「12年國教點亮台南府城」，以文化自信與國際視野為教育起點；第2美「翻轉教育、培育創新學子」，強化教學品質與創新課程；第3美「快樂學習、編織美麗童年」，推動E化、多元入學與藝術教育，讓學習更快樂、更貼近生活。

陳亭妃特別指出，老師是教育的靈魂，第4美「老師你好，台南老師最有型」，要降低班級人數、提升教師福利、精進專業培訓；第5美「學校做主，校長最專業」，讓學校回歸教育本位，行政支援教學，政府成為真正的後盾。

針對年輕家庭，第6美「寶貝Baby，幸福家庭在台南」將整合公私立幼托資源、完善課後照顧、推動社區型共育；第7美「Good少年仔，市長是姐姐」關注校園輔導、弱勢與資優學生，讓每個孩子都被看見。

第8美「處處學習，台南好生活」打造全民學習城市，推動終身學習卡、一區一特色、一里一教室，讓教育延伸到每個角落；第9美「台南之光，我形我色是達人」強化技職教育與體育發展，建立產學合作平台，讓青年學以致用；第10美「溫馨府城，老中青共譜古都」則強調文化傳承與國際教育並進，讓多元族群共學共榮。

「教育不是口號，而是信仰。」陳亭妃強調，她相信每個孩子都有無限潛能，只要城市願意投資教育、支持家庭，台南一定能成為最懂孩子、最挺家庭的城市。讓孩子快樂學，也能勇敢追夢，「這就是我想為台南打造的幸福教育城市」。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

