陳亭妃推「讓我們的孩子，平安長大」形象影片 以溫暖視角擁抱台南的未來

陳亭妃今日發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》開啟系列主題影片的第一波，希望用1分鐘看到「27年來最真實的陳亭妃」。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨立法委員陳亭妃今（6）日發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》開啟系列主題影片的第一波，陳亭妃的第一支影片是希望用1分鐘看到「27年來最真實的陳亭妃」，看完之後，大家的回應「這就是我認識的陳亭妃啊！」，陳亭妃繼續用不同的視角來看台南的每個角落，深入瞭解每個人的需要，尤其如何讓市民「安心」、讓市民有「信任感」，就是系列影片的主軸。

影片是以陳亭妃的主視角看著小孩子，用負責任、堅定的語氣緩緩道出：「讓我們的孩子，平安長大。」畫面中雙手輕輕擁抱孩子，象徵守護與希望。陳亭妃表示，這句話是她多年從事公共服務的最大信念，「孩子是我們國家的未來，我希望台灣的每個孩子都能在安全、無憂、被照顧的環境中成長。」

陳亭妃指出，過去20多年走訪基層，看見許多雙薪家庭為了生活打拚，卻時常擔心孩子的照顧與教育問題。她相信政府有責任打造能讓家長放心、讓孩子快樂成長的城市。「父母在工作時不必掛心，孩子能在安全、有愛的環境中長大，這就是我想守護的台南。」

陳亭妃表示，延續「從家出發」的想法，透過真實互動的鏡頭語言，展現長期在教育、托育、社福政策上的推動成果，也象徵她從「台南自己的女兒」，走向「陪伴每一個家庭的力量」。

她進一步表示，這次的影像計畫將分為多波段陸續釋出，未來的系列影片將會用不同的視角看到台南的每個角落，深入瞭解每個人的需要，如何讓市民有「信任感」，如何找回人民的感動，也就是「不論在國會或在地方，亭妃始終堅持走在最前面、聽見最多人的聲音。」

她強調，政治不只是競爭，更是對生活的責任，「我希望這系列影片，能讓大家感受到一個女性、一位政治人物，對這座城市與下一代最真誠的心。」歡迎市民朋友連結上網觀賞該部影片：溫暖篇

https://drive.google.com/file/d/1LcBFbF3YUlwulunfxEfH_8qUwVx34Hi2/view?usp=drivesdk

