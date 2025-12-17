陳亭妃提出五大觀光軸 串聯台南山海旅遊

立法委員陳亭妃。(劉祐龍攝影)

爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃今(17)日提出「五大觀光軸」整體藍圖，主張台南觀光的核心不在於不斷打造新景點，而在於系統性整合既有的山海特景、歷史文化、宗教信仰、美食職人與商圈產業，讓觀光成為帶動地方經濟與青年就業的重要引擎。





陳亭妃表示，五大觀光軸包括「大新營」、「曾文南科」、「濱海藍帶」、「大目降」及「府城新豐」，從溪北到溪南、由山區延伸至海岸，完整勾勒大台南觀光骨架。透過軸帶整合，分散觀光人潮，引導旅客進行深度旅遊，延長停留時間，提升住宿與消費效益，讓觀光成果真正回饋地方。

她指出，台南擁有400年深厚歷史底蘊，若觀光僅停留在單一景點或短期活動，效益有限，必須以「軸線」概念串接各區特色，讓人潮走進更多社區。在府城新豐軸線，中西區孔廟、國華友愛、海安路、赤崁五條港等商圈，結合林百貨、司法博物館等文化地標，具備發展國際觀光潛力；安平、永華、成大與站前商圈，則可形塑完整的城市生活型觀光動線。





在溪北與山區，鹽水月津港燈節、新化老街、玉井與楠西山城景觀，以及草山月世界、龍崎牛埔泥岩等特殊地貌，將透過整合包裝形成完整路線。濱海藍帶則結合台江國家公園、七股、四草等自然景觀，深化漁村文化與生態體驗。





陳亭妃強調，五大觀光軸是一項長期城市工程，目標是讓旅客願意多留一天、年輕人願意留下工作，讓歷史、自然與生活成為台南永續發展的優勢。