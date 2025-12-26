[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

談到台南未來發展，民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃表示，交通不是單一建設問題，而是攸關城市競爭力、生活品質與世代發展的根本工程。她提出「交通七彩行」整體構想，從高速公路、快速道路、外環道、鐵路地下化與立體化、捷運、觀光輕軌、糖鐵五分車與自行車道等完整交通網絡出發，讓產業、經濟、生活、休閒與觀光真正結合，為台南打造一套安全、順暢、環狀互通的交通系統，打通城市任督二脈。

陳亭妃提出交通藍圖以四橫三縱、軌道路網串聯 打通台南生活產業觀光的任督二脈。（圖／陳亭妃辦公室）

陳亭妃指出，台南幅員遼闊，若缺乏整體路網思維，城鄉落差只會持續擴大。因此，「交通七彩行」以「四橫三縱」快速道路為骨架，包括台84、國道8號、北外環道、台86快速道路，搭配國道1號、國道3號及台61西濱快速道路，形成南北貫通、東西銜接的快速路網，讓溪北、溪南、山區與沿海不再被距離限制。

在軌道建設方面，陳亭妃強調，鐵路地下化與立體化不只是交通工程，更是城市縫合工程，能釋放城市空間、帶動沿線發展。交通建設動輒需要八、九年的時間，更不能拖延。她強調，當年捷運藍線的可行性評估，是由賴清德擔任行政院長時親自核定，歷經8年，明年才有可能發包進行動工，但是為了加強捷運的經濟價值與運量，就必須加緊腳步完成台南捷運的半環狀，所以銜接高鐵的藍線延伸線、銜接南科的深綠線，還有銜接高雄湖內的紅線就要儘速核定可行性評估，才能讓人民有感。這才能，其實交通串連如果不提早規劃、不加快腳步，影響的就是一整個世代的發展。」

她進一步指出，溪北地區近年已陸續迎來多項國家級建設，包括已升格的花卉產業園區、即將完工的新營國家圖書館南部分館，以及岸內影視基地，這些都是過去未曾有過的重大投資，但若缺乏完善交通串聯，效益將大打折扣。陳亭妃指出，近日已成功爭取相關溪北糖鐵五分車的規劃設計經費，將透過鐵道基金協助推動，由市府提出計畫、建立明確窗口，加速後續作業。陳亭妃也特別強調，台南的交通規劃還要有「生活感」，所以提出糖鐵五分車、觀光輕軌、自行車道系統整體構想。可以連結農業、文化、與地方生活，成爲深度發展地方動能的關鍵的重要資產；讓市民與旅客重新認識台南。

陳亭妃也說明，「交通七彩行」將與她所提出的「五大觀光軸」相互扣合，從山區、濱海、溪北、市區到南關線，透過軌道與道路系統，把花卉園區、影視基地、老街聚落、觀光景點與生活商圈完整串聯，「交通一通，人才能進來；人聚集了，城市才會有活力。」

陳亭妃強調，「交通七彩行」不是單一建設清單，而是一套可以用一輩子的城市交通系統。未來她將以整體規劃、分期推動的方式，讓交通建設不再零碎，而是與產業、觀光與生活同步前進。

她表示，台南要走向下一個世代，交通規劃必須與產業布局同步推進，「希望未來台南的每一條路，都是通往更好生活的路。」

