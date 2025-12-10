陳亭妃提四季農漁產政見

爭取民進黨台南市長初選的陳亭妃立委，提出農漁政見，強調穩定產銷管道。(陳亭妃提供)

記者翁順利∕台南報導

民進黨台南市長參選人陳亭妃立委，近日提出「四季農漁產–展現台南驕傲」的農漁政見主軸，強調要從制度面、科技面與市場面三管齊下，全面提升農漁產品價值，建立多元且穩定的產銷管道，讓漁民敢投入、青農願返鄉。

陳亭妃指出，長期以來農漁民最大的風險，不只是天災，而是資訊落差與市場失衡，所以主張建立完整的農漁業資訊平台，作為農漁民投入魚苗與作物栽種的重要依據，避免一窩蜂搶種導致量多價跌、果賤傷農的惡性循環。

廣告 廣告

談到青農返鄉，陳亭妃直言，關鍵不在口號，而在保障，她已要求政府讓勞保與農保能「雙向銜接」，讓三十到四十歲曾在城市工作的青農不因身分轉換而失去過去累積的保障。

陳亭妃主張以「四季特色」為核心，串聯觀光的點、線、面，結合傳統市場批發零售、網路世代新型通路，加強內銷，例如玉井愛文芒果、七股洋香瓜成功打入日本市場，不僅建立品牌形象，也拉抬農民收益，外銷不是選項，而是農漁業翻轉必要之路。