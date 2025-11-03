陳亭妃提體育人才政策藍圖

立委陳亭妃提出完整體育人才政策藍圖，希望建立完整支持計畫，保障體育選手未來。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台灣桌球再傳捷報！台南出身的桌球雙將馮翊新、郭冠宏勇奪ＷＴＴ倫敦球星挑戰賽男雙冠軍。立委陳亭妃三日邀台南優秀桌球與跆拳道選手、教練舉行記者會，除恭賀台南選手表現亮眼，也提出完整體育人才政策藍圖，強調台灣非沒有人才，而是需要完整支持計劃，保障未來。

運動部成立，台灣體育升級第一步已踏出，陳亭妃說，地方政府應接軌，她允諾，若未來當選市長，將加強體育選手分級訓練、國家隊選手營養金增加、保障國手工作未來，建立光榮感的獎金制度。

陳亭妃強調，政府非只在選手得獎時鼓掌，而是在他們努力的每一天就要陪伴，選手退役後常面臨工作空窗、收入不穩等問題，國家有責任打造完整運動職涯環境，體育絕非一時榮耀，而是一條長期道路。

到場者包括教練吳文嘉、吳志祺、黃聖盛等和倫敦站男雙冠軍馮翊新、世青賽多面獎牌楊子儀等桌球新秀，另有全運會金牌跆拳道教練蔡毓恩、翁小珮、吳姵瑩、世大運與亞運跆拳道國手徐皓祐等，共同見證台南人才訓練系統茁壯。

陳亭妃說，體育即國力，台南各單項運動在過去成績相當豐碩，然隨其他縣市體育培訓制度越來越完整，易造成選手異動，甚至留不住自己的國手教練傳承，建立良好環境和制度，讓站上國際舞台選手，來自台南。在場所有人高喊台南加油！台灣加油！