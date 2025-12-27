陳亭妃提「賴清德僅6議員支持照樣贏」 林俊憲：是因為他沒背骨傷害黨

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台南市長初選綠委陳亭妃、林俊憲兩人競爭激烈，今晚（27日）舉行政見發表會。針對台南市長黃偉哲未幫忙站台，陳亭妃提到，總統賴清德2010年選台南市長時，原本只有6個議員支持，但最後卻贏得選舉；林俊憲在結論階段時說，這個過程他最清楚，因為他就是當年那6位議員之一。但當年賴清德可以迅速團結是因為他沒背骨、沒傷害民進黨。林俊憲更控訴國民黨介入初選，而目的就是要讓民進黨初選出來的人在大選中落敗。

廣告 廣告

林俊憲表示，這次民進黨初選最大的危機，就是國民黨介入民進黨初選。他本人就遇過，國民黨議員在舞台上拿麥克風，公開呼籲台下的民眾說「現在民進黨在初選，若接到電話就要支持我的對手陳亭妃」，他則回「你不要介入民進黨初選」。

林俊憲指出，國民黨新營的蔡姓議員，為了要租下醫院旁停車場的利益，曾受到民進黨的陳立委幫忙，因此這位國民黨議員為了回報，就支持陳亭妃的初選。這個新聞出來以後，他覺得很難過，因為賴清德主席強調「清廉、勤政、愛鄉土」，就是希望民進黨黨員不能為了自己選舉的利益，結合國民黨傷害到市民的利益。國民黨介入初選的目的非常清楚，就是要讓民進黨初選出來的人在大選中落敗。

林俊憲也提到，陳亭妃曾說，當年賴清德初選時只有6位議員支持，選後也能迅速團結民進黨。這個過程他最清楚，因為他就是當年那6位議員之一。但當年為什麼賴清德在初選後可以迅速團結民進黨？那是因為賴清德沒背骨、沒傷害民進黨，大家可以信任他。國民黨最怕的是團結的民進黨，而這次初選，他已經把民進黨團結好了，只有團結的民進黨才能打贏2026選舉。

林俊憲表示，民進黨在台南執政30年，未來市長人選有一個重要責任，就是重新建立台南人對民進黨的信任。這一點只有他做得到，他與中央有最好的關係，他做事情，中央一定會放心。

更多三立新聞網報導

談強化台南治安！林俊憲喊「加強民防訓練」 陳亭妃拋「持續演練」

初選後挺對方？林俊憲喊「贏了支持我」 陳亭妃：沒這問題別黨內互打

台南囝仔拚市政！林俊憲推「3照顧政見」：老人免健保費、孕婦孩童補助

8年走遍台南37區！陳亭妃拋「七大」主軸政見：要找回所有感動與信心

