陳亭妃撇清「議場跑票」 郭國文、綠議員：跟妳絕對有關

綠營2026台南市長初選白熱化，Threads近日瘋傳綠委陳亭妃與藍營人士互動頻繁的畫面，引發親綠脆友的炎上。黨內人士持續質疑，陳亭妃與過去議場跑票爭議難脫干係；有綠營議員直批陳亭妃過去與李全教、郭信良當選議長有密切關係，反駁陳亭妃的澄清說詞。

近日在Threads社群有脆友PO出陳亭妃與國民黨議員蔡育輝合照、帶妹妹議員陳怡珍與藍委楊瓊瓔訪日考察大阪萬博會等照片，並質疑陳亭妃推動兩岸交流的政見。也有人質疑陳亭妃在大罷免期間沒有開砲罵國民黨立委，在脆上引發一陣炎上。

陳亭妃對手、綠委林俊憲27日在政見會提到，陳亭妃當年涉入南市議長選舉跑票事件；陳則回嗆「議會的事關我什麼事？」綠委郭國文29日發文質疑，過去兩次跑票事件，一是陳亭妃胞妹、市議員陳怡珍，一是其親密戰友、前南市議長郭信良，「跟妳有絕對有關係！」

「沒關係，我來幫複習。」民進黨台南市議員蔡筱薇在Threads發文指出，2014台南議長選舉，國民黨籍李全教當選議長，是誰負責督導，是陳亭妃。2018台南議長選舉，陳亭妃的政治盟友、無黨籍郭信良當場退黨，甚至帶走吳通龍、陳怡珍、周麗津三位民進黨的票，以無黨籍身分當選議長。「關鍵人物跟妳均存在密切關係，妳怎麼還有辦法臉不紅氣不喘說出這些話，妳是忘記了還是不願意想起來？」

