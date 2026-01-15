陳亭妃擊敗林俊憲！霸氣喊：6戰6勝謝龍介

▲民進黨立委陳亭妃以2％的差距擊敗林俊憲，將披綠袍迎戰謝龍介。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（15）日上午壓軸公布台南市長初選民調，「妃憲之爭」最終由立委陳亭妃以60.8557％，擊敗立委林俊憲58.1630％，雙方差距僅2個百分點。陳亭妃將披綠袍出征，對上國民黨立委謝龍介，力拚台南建城400年來首位女市長，稍早，她也信心喊話：「我要6戰6勝謝龍介！」

陳亭妃今日受訪時指出，過去議員、立委永遠都是她非常重視的心頭肉，未來也會一樣，繼續為這塊土地用心打拚，大家一起照顧台南這個家；同時，陳亭妃也感謝每一位不斷鞭策、磨練、考驗自己的人，她相信，這都是能讓她能不斷自我反省的動力。

陳亭妃續指，尤其要擔任台南400多年來的第一位女市長，她勢必要經過更多考驗，並將承擔下所有責任，繼續一起共同打拚，珍惜這一路走來27年的養分；此外，陳亭妃也要感謝賴清德總統，從他第一次用立委身分參與台南的初選，當時成為了人民的力量，她也是以此作為目標努力。

陳亭妃也再度強調，最重要的是人民的聲音、力量，陪她走過這一段路，無論過程中如何艱難，但因為每一個人民，她才能拿到初選的勝利，陳亭妃也提到，要盡快向賴清德、黃偉哲請益，且會拜訪林俊憲委員，將所有要改變的市政一起納入，共同目標就是「台南一定要好！台南一定要贏！」

談及議員團隊，陳亭妃表示，要成為最強的團隊，不只是2026要贏，所有的議員也要打出全壘打，她更喊話：「我要6戰6勝謝龍介！」同時陳亭妃也感謝王世堅委員，陪同鐵馬行、掃街拜票，要讓台南市民感受到陳亭妃的行動力。

