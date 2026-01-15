陳亭妃擊敗林俊憲！2個百分點勝出 拚台南首位女市長

陳亭妃以超過2個百分點的差距勝出。（圖：陳亭妃提供）

民進黨今天（15日）正式公布台南市長初選結果，立委陳亭妃擊敗立委林俊憲，將披掛上陣角逐台南市長。

台南市初選被外界視為戰況最激烈，民進黨依抽籤順序壓軸進行電話民調，14日晚間完成調查，15日由雙方陣營代表赴黨中央見證開封。結果顯示陳亭妃在與國民黨潛在對手謝龍介的對比式民調中表現較佳，三家民調單位加權平均後，陳亭妃以60.85％勝過林俊憲的58.16％順利出線，民進黨發言人韓瑩也說明兩人都同意這樣的結果。

民進黨中央表示，整個民調與開封過程均由黨秘書長指派人員全程監督，並同步交付相關資料，確保程序公開、公平。黨內預計於1月21日召開中執會，正式提名賴瑞隆、蔡易餘與陳亭妃參選高雄市、嘉義縣與台南市長。隨著提名作業完成，陳亭妃也將正面迎戰國民黨立委謝龍介，目標成為台南建城400年來首位女性市長。