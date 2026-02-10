[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

立法委員陳亭妃今（10）日上午帶著財神爺快閃安南區果菜市場與北區鴨母寮市場，發送限量「馬上平安」一元生肖紅包與「一馬當先」幸福煎餅，向民眾拜早年，現場湧現排隊人潮，氣氛熱鬧滾滾，洋溢濃濃年節喜氣。

陳亭妃攜財神快閃市場拜年 發送一元紅包現場湧現排隊人潮。（圖／陳亭妃辦公室 ）

清晨8時許，陳亭妃與財神一抵達安南區果菜市場，便吸引不少民眾圍上前索取紅包與合照，不少民眾高喊「恭喜恭喜」，除了恭喜陳亭妃衝破初選難關，成為民進黨市長的提名人，也在新年新氣象與民眾互道祝福；隨後前往北區鴨母寮市場，沿途發放準備的500份一元紅包，許多家長帶著孩子排隊，小朋友興奮與財神互動，市場內笑聲不斷。

陳亭妃表示，希望在農曆年前把平安與幸福親手送到市民手中，祝福大家「馬到成功、馬上平安、馬上幸福」。她也說，市場是城市最有溫度的地方，能在第一線與民眾面對面拜年，感受大家的熱情與活力，是最直接的新年祝福。

快閃行活動隨即發送完畢，現場不少民眾直呼「好喜氣」、「拿到紅包好彩頭」。陳亭妃也預告，未來將持續透過臉書與官方LINE公布更多與民眾互動的行程，與市民一起迎接新的一年。

