陳亭妃攜陳怡珍快閃東菜市、水仙宮市場 民眾擊掌送上祝福
立法委員陳亭妃12日上午前往台南東菜市、水仙宮市場快閃拜年，在農曆年前最熱鬧的時刻，親自走入市場巷弄，向攤商與採買年貨的民眾送上新春祝福。市場內叫賣聲此起彼落、年節商品琳瑯滿目，濃濃年味撲面而來，現場氣氛熱絡溫馨。
陳亭妃與市議員陳怡珍一早8點現身東菜市，沿途與攤商握手、向鄉親拜年，不少民眾主動上前合照、擊掌鼓勵，直說「加油！」、「新年快樂！」，也祝福新的一年順利平安。隨後轉往水仙宮市場，現場人潮絡繹不絕，民眾紛紛停下腳步與兩人互動，市場內洋溢著歡笑聲與祝福聲。
陳亭妃表示，市場是最能感受城市溫度的地方，尤其在過年前夕，更能體會到家家戶戶準備團圓的期待與喜悅。能在第一線與鄉親面對面拜年、擊掌打氣，是最真摯的新年祝福，也感謝大家一路以來的支持與鼓勵。
她強調，新的一年將持續與市民站在一起，傾聽民意、全力打拚，讓台南更好。現場不少民眾笑說「有年味了！」、「看到妃妃心情更好！」，在滿滿祝福中，為新春揭開溫暖序幕。
