陳亭妃政見會拒納提問 林俊憲嗆不是去唸稿

[NOWnews今日新聞] 民進黨上週四針對嘉義縣長、台南市長與高雄市長初選電視政見發表會進行協調，台南部分，立委陳亭妃堅拒提問環節，立委林俊憲則堅持納入，協調未果由選對會代表張宏陸抽籤決定納入，讓協調會順利落幕，暫定提問環節共3題24分鐘。對此林俊憲今（3）日表示，政見發表當然要有提問，不是去照稿唸，真材實料還是空心草包，試一下就知道了，也認為這樣的政見會場次應該要更多，但可惜陳亭妃只敢要一場，也不敢要提問。

林俊憲說，要競選市長為台南市做事，要如何服務台南市民。自己是很負責任的，每週很清楚的逐一提出來，但對手陳亭妃每次都說8年前怎樣，但是8年前的台南跟現在大不同，所謂的政策白皮書，在網路時代，竟然在網路完全找不到，什麼政策白皮書？自己也想看一看她提什麼，但根本就找不到有這種東西，「是剩一個空有的名詞嗎？」

林俊憲也說，陳亭妃提到蘭花園區，如果8年前有在關心，那請問8年來台南蘭花園區一事無成進度0，一直到總統賴清德來，自己特別跟總統討論請託，第一要幾十億的預算，請總統同意支持，那農業部再來執行；其次是提高台南市蘭花園區的位階，不再附屬於屏東，而是在台南成立一個農業部下的三級單位，這個位階的提升與預算的爭取這才是重要。那過去8年來有關心、蹲點有什麼用？好像有一點自曝其短。

此外林俊憲提及，候選人政見發表會，當然需要有提問環節。而不是去那邊照稿唸。候選人到底是真材實料，還是空心草包一個？這個試一下就知道了，剛好也趁這個機會，讓選民可以來做比較來了解，候選人到底有沒有準備好？準備來當一個市長，準備來為台南服務。

林俊憲表示，自己同時主張政見發表會場次要多辦幾場，發表更完整的市政藍圖，但很可惜對手反對只敢要一場，提問的部分還是抽籤決定的。最後強調候選人到底是真材實料還是空心草包？日民可以透過政見發表會來綜合衡量，了解哪一個候選人才是最好的市長。

