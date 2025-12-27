陳亭妃暗指做假民調！林俊憲嘆「莫名其妙」：哪個單位發布的就去告他
記者詹宜庭／台北報導
民進黨台南市長初選陳亭妃、林俊憲2人競爭激烈，黨內今（27日）舉辦提名人政見會。陳亭妃在總結時說，最近出現假民調，黨中央也出面要求相關人要遵守中選會的規定，並暗指「我們台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」對此，林俊憲會後受訪時反擊，是哪個單位發布的民調，就去告他、追究他，這件事有點莫名其妙。
陳亭妃總結時說最近出現假民調，黨中央也出面要求相關人要遵守中選會的規定；陳還拿出黨副秘書長何博文受訪內容，何指初選內參民調應該是個別陣營做的，「我們台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」對此，林俊憲會後受訪表示，是哪個單位發布的民調，就去告他、追究他，這件事有點莫名其妙。選舉就是盡全力、保持平常心，不應該因為看到不如意的民調就感到緊張或不高興。大家都是黨內同志，如果對民調內容不滿意或有懷疑，有很多管道可以釐清、追究，他都尊重，但不能因為民調結果不理想就攻擊黨內同志、大肆批評，這樣做並不好。
而林俊憲在提問環節時也稱，自己也早就公開說，一定會尊重初選結果，若輸了就支持對手，但如果他贏了，對手也要支持他，自己也在等陳亭妃做出承諾」，媒體問「陳亭妃有給出承諾了嗎？」林俊憲笑說，「她還是沒有」，他強調，自己絕對不會說出「最後有變化黨要負責」這種話，因為作為一名黨員，最基本的責任就是嚴肅地遵守黨的紀律。
「既然參與初選，就應該接受初選結果」。林俊憲也提到陳亭妃議長選舉跑票問題說，大家對於議長選舉時的跑票叛黨事件仍心有餘悸，對黨內造成的傷害記憶猶新，但身為黨團的一份子應該要忠於團體，嚴格遵守黨的紀律，接受初選結果。
更多三立新聞網報導
對方優點是什麼？陳亭妃酸「羨慕資源多」 林俊憲：選市長不是照排隊
陳亭妃提「賴清德僅6議員支持照樣贏」 林俊憲：是因為他沒背骨傷害黨
談強化台南治安！林俊憲喊「加強民防訓練」 陳亭妃拋「持續演練」
初選後挺對方？林俊憲喊「贏了支持我」 陳亭妃：沒這問題別黨內互打
其他人也在看
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 9 小時前 ・ 106
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 6 小時前 ・ 75
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 45
台南市長初選內參民調差距3%？陳亭妃反應曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委陳亭妃今(12/26)表示，針對明年1/12至1/17舉行台南市長民調初選，近期特定媒體發布的內參民調，並未依法揭露...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 77
抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 196
害怕2026打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 9 小時前 ・ 126
停砍公教年金沒釋憲基礎？李來希曝大法官年改態度：敢自打臉就一招定生死
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而，《憲訴法》被宣告修正失效，憲法法庭大復活後，行政院長卓榮泰今（26）日表示，憲法法庭已恢復運作，政院會履行「義務與責任」，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 134
賴清德專訪／藍白令人費解！賴清德：他們擁抱習近平卻要彈劾民選總統
國民黨、民眾黨挾著人數優勢，將立法院本會期延長至明年1月31日止，但下週就要跨年了，總預算卻還沒審，在野黨26日還提案彈劾總統賴清德，將在明年5月19日進行投票。對此，賴清德接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪時直言，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，「我覺得社會自有公道」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 249
賴氏憲法規定審總預算期限？他酸：要多用AI
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委吳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 84
三山造勢鳳山壓軸破十萬人 林岱樺感念父親哽咽落淚 展現團結勝選氣勢
三山合流氣勢如虹 林岱樺鳳山造勢人潮破表 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺台灣好報 ・ 1 小時前 ・ 6
藍白又來！彈劾賴清德案擬「這天」投票 總統府回應了
即時中心／顏一軒報導立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，今（26）日交付全院委員會審查。民眾黨團稍早公布，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並於5月19日賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，總統府回應，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重。民視 ・ 1 天前 ・ 128
游盈隆掌中選會能過關？他曝驚人內幕
[NOWnews今日新聞]中選會目前僅剩4名委員，面臨停擺危機；行政院近日提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委，引發討論。對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫昨（24）日在網路節目《新聞！給問嗎？》主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 16
5名大法官就宣判憲訴法違憲宣判 基層法官炸鍋：徹底踐踏憲法
憲法法庭5名大法官宣告憲訴法修法違憲，但開會人數未達舊版憲訴法6人門檻，引發憲政危機爭議。胸腔暨重症專科醫師蘇一峰透露，在法官論壇上也有多名法官發文質疑，痛批大法官把憲法踐踏得很徹底，就算新修憲訴法也應合法有效。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
高雄市長初選鳳山造勢狂破8萬人 林岱樺重申清清白白：天公伯會給我一個交代
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導表態爭取民進黨2026高雄市長提名的綠委林岱樺今(12/27)於鳳山舉辦造勢大會，並喊出8萬人到場。針對涉貪助理費案一事，她表...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
政院副署不執行「停砍年金案」 羅智強酸爆
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，引發綠營不滿，不過傳出這次行政院長卓榮泰不會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇
政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導國民黨中央委員投票，27日上午正式登場，本屆投票被視為是明年1月中常委改選前哨戰，不過候選人數卻是創下新低，只有212人，其中受到矚目的，還有首度參選的前副總統連戰次子連勝武，他坦言受到哥哥連勝文不少提點，但面對選舉結果，不在意。前副總統連戰的二兒子連勝武首度參選國民黨中央委員 他受訪時不忘感謝哥哥帶著他拉票（圖／民視新聞）前副總統連戰次子連勝武，現身投票，首度參選國民黨中央委員，投票前穿著深色外套，投完票滿身大汗，脫到只剩下白色短袖。國民黨中央委員候選人連勝武：「活了50年第一次非常特殊的經驗，就是我哥哥（連勝文）帶著我，然後他幫我拉票。」首次跨足政壇，爭取中央委員，連勝武透露一路上，都是哥哥連勝文帶著他拜票，不過哥哥才剛卸任副主席，這個月就換他接黨職，任KMTStudio召集人，是否接棒意味濃厚？國民黨中央委員候選人連勝武：「太言重了啦，我們從來沒有所謂的接棒，或者是什麼，因為我哥哥其實，在黨內不管是各方面，都不是我可以去比擬的，我相信他在未來，經過短暫休息之後，他一定還是有機會，繼續出來再為國民黨服務的。」新北市長侯友宜一早現身投票 面對提問並未停留受訪（圖／民視新聞）本屆國民黨中央委員，將選出190位正選，不過，其實212名候選人，也創下史上新低，傳出有30人事前沒被徵詢，就遭黨主席鄭麗文提名，因此最終以＂拒絕登記＂來表達不滿。記者vs.新北市長侯友宜：「市長怎麼看這次選舉人數史上最低。」敏感問題，新北市長侯友宜，沒有回應，，10分鐘內迅速投完票，來去匆匆。反觀兩人一早搶先投，鄭麗文直到下午1點多才現身，表面從容，實際上似乎有些緊張。不但投到一半，整張選票掉地上，到了最後一步，再度卡關。國民黨主席鄭麗文：「塞不進去哈哈哈。」印有200多人的選票，讓鄭麗文一度放不進票匭求救，黨工趕緊上前，才總算協助完成。國民黨主席鄭麗文下午才現身投票 快速投票後直接離場（圖／民視新聞）中央委員是明年初的中常委前哨戰，鄭麗文時代核心改組，將全力備戰2026的年底大選。原文出處：國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇 更多民視新聞報導藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」鄭麗文公布新2新人事！連勝文弟弟「將接這職位」家族接棒？連勝文弟角逐國民黨中央委員 本人發聲了民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
停砍公教年金擬不執行、軍警消待遇不編預算！他轟賴清德：自創憲法搞獨裁
年關將近，行憲紀念日過後，憲政大戰一觸即發！明（115）年度中央政府總預算案僵局未解，總統賴清德25日重話表示，若立法院沒辦法如期審查總預算，還有什麼資格談憲政？引發在野激烈反嗆。對此，國民黨立委賴士葆今（26）日在臉書抨擊，警消退休金、軍人加薪不排預算、財劃法不副署、停砍公教年金擬副署不執行，不合賴清德意就自創憲法搞獨裁，真是我國憲政史上的悲哀！立法院會1......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 25
政院修法立委赴中納管！翁曉玲指「無聊法案」 鍾佳濱反嗆：立院自找的
行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法者將處以罰鍰。日前赴中參加廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲上午開嗆這是「無聊法案」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱反擊，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂規範，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
搶出線參選2026宜蘭縣長 藍營吳宗憲.張勝德駁內鬨
2026年底縣市長選舉還剩下一年左右的時間，各陣營積極部署、推出人選參戰。在宜蘭縣，民進黨由律師林國漳參選、民眾黨則徵召前立委陳琬惠，兩個人目前都勤跑基層。國民黨方面，有意參選的立委吳宗憲和宜蘭縣議會...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍拚南二都 柯志恩、謝龍介起跑
國民黨前天徵召立委柯志恩、謝龍介分別參選2026高雄、台南市長，柯志恩昨在鳳山新城勝利路成立原住民後援會，誓言贏回勝利，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 6