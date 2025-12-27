陳亭妃暗指做假民調！林俊憲嘆「莫名其妙」：哪個單位發布的就去告他

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台南市長初選陳亭妃、林俊憲2人競爭激烈，黨內今（27日）舉辦提名人政見會。陳亭妃在總結時說，最近出現假民調，黨中央也出面要求相關人要遵守中選會的規定，並暗指「我們台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」對此，林俊憲會後受訪時反擊，是哪個單位發布的民調，就去告他、追究他，這件事有點莫名其妙。

陳亭妃總結時說最近出現假民調，黨中央也出面要求相關人要遵守中選會的規定；陳還拿出黨副秘書長何博文受訪內容，何指初選內參民調應該是個別陣營做的，「我們台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」對此，林俊憲會後受訪表示，是哪個單位發布的民調，就去告他、追究他，這件事有點莫名其妙。選舉就是盡全力、保持平常心，不應該因為看到不如意的民調就感到緊張或不高興。大家都是黨內同志，如果對民調內容不滿意或有懷疑，有很多管道可以釐清、追究，他都尊重，但不能因為民調結果不理想就攻擊黨內同志、大肆批評，這樣做並不好。

而林俊憲在提問環節時也稱，自己也早就公開說，一定會尊重初選結果，若輸了就支持對手，但如果他贏了，對手也要支持他，自己也在等陳亭妃做出承諾」，媒體問「陳亭妃有給出承諾了嗎？」林俊憲笑說，「她還是沒有」，他強調，自己絕對不會說出「最後有變化黨要負責」這種話，因為作為一名黨員，最基本的責任就是嚴肅地遵守黨的紀律。

「既然參與初選，就應該接受初選結果」。林俊憲也提到陳亭妃議長選舉跑票問題說，大家對於議長選舉時的跑票叛黨事件仍心有餘悸，對黨內造成的傷害記憶猶新，但身為黨團的一份子應該要忠於團體，嚴格遵守黨的紀律，接受初選結果。

