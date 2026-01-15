陳亭妃會前「咬耳朵」 賴清德談永康砲校遷建關廟：有5大贏家

賴清德主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 永康砲校遷建關廟，斥資約96億元打造的湯山營區全新完工，並於今（15）日舉辦啟用典禮。對此，總統賴清德表示，這個計劃有5大贏家，包括永康區發展、國防部、關廟區、台南市政府，以及土地公廟。他說，新的軍購武器陸續到位，並看到海馬士、中科院研發製作的陸劍二飛彈，未來關廟砲校一定可以兼顧起提升我國戰力的目標。

賴清德視導雙聯裝刺針飛彈模擬器教室。 圖：總統府提供

賴清德今赴台南主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，在會前表演的時候，立委陳亭妃由於要回服務處等待台南市長初選結果，因此特地跑到總統旁邊「咬耳朵」，總統也揮了揮手表達理解。

賴清德致詞時表示，永康砲校遷建關廟的計劃，地方期待已久，且是一個「四贏」的計劃。他說，第一大贏家，就是永康區的發展，因為永康砲校佔地93公頃，對永康發展造成衝擊，交通也帶來重大影響，所以地方非常希望永康砲校能夠遷移。

賴清德指出，他擔任台南市長後，希望永康砲校能夠先提供土地給台南市政府，讓市府先做處分並先去銀行融資，這樣市府就有錢推動新的關廟砲校的興建計劃。他說，後來市府新蓋一間圖書館，且現在砲校遷過來後，其他土地未來會作為創意設計園區，包括科技園區、生活資源園區，另外還會有一座15公頃多的公園，未來永康區是一個非常棒的行政區。

第二大贏家是國防部。賴清德指出，國防部目前新的營區相較於原來永康砲校進步非常多，不管是行政區、教學區、訓練區，還有官兵的宿舍區，都非常地好，可以提供日益要求的戰訓需求，讓國軍實力可以更加提升。他說，新的軍購武器陸續到位，他剛剛特別看到海馬士，也看到中科院研發製作的陸劍二飛彈，未來關廟砲校一定可以兼顧起提升我國戰力的目標。

第三大贏家是關廟區。賴清德表示，因為關廟迎來一個關廟的砲校，出入人員會多，有人員就有消費、就有生意，對關廟未來發展也一定可以帶來幫助。

第四大贏家，要恭喜台南市長黃偉哲，是整個台南市。賴清德表示，永康砲校除了做公共建設以外，土地處分可以為台南市的財政增加至少一、兩百億元的收入，這對台南市財政來說有很大的幫助，所以後續市政建設，有這一筆錢之後會更有餘裕推動地方建設。

賴清德說，他要感謝參與的每一個人，包括過去他擔任台南市長時期的市府團隊，國防部前部長高華柱、國防部長顧立雄的團隊，以及黃偉哲的團隊，還有立委王定宇、郭國文、議會、里長大家共同幫忙。

賴清德表示，他剛剛來的時候特別發現有一座新的土地公廟，後來指揮官跟他說，這個土地公廟原來是在永康砲校裡面的土地公福德祠，砲校遷移之後，擲筊後土地公也願意搬到這裡來，也升格為福德宮。他說，從福德祠變為福德宮，不只是四贏，還有五贏。他並祈求土地公福德正神能夠保佑關廟一切平安、順利、成功。

