大塭寮排水系統三股滯洪池及抽水站工程總預算六千萬元，但因多次流標，台南市水利局將原核定經費中的120公尺護岸及抽水機組擴充減項，造成三股里民擔心丹娜絲的惡夢會再次發生，所以今天立法委員陳亭妃特別邀集水利署第六分署、台南市政府水利局、市議員蔡秋蘭、七股區區長、里長黃仙立辦理會勘，會勘結論確定被減項的工程會列為後續工程，並由市府預算支應，並承諾明年底前全部完工。

陳亭妃會勘大塭寮排水工程 要求明年汛前完成滯洪池並提升抽水量能。（圖／陳亭妃辦公室）

面對明年汛期到來，陳亭妃強調滯洪池功能不可延宕，要求水利局務必在汛期前完工，以提供足夠滯洪量體，水利局承諾將優先完成滯洪池，並且增加移動式抽水機補強，並確保補強護堤不出現缺口，以降低淹水風險。

會中亦有居民反映農田水利署放水的時間，剛好是颱風時間，造成排水系統負荷過大。水利局表示，112年颱風前因農水署持續排水，導致抽水站負荷飽和，未來會與和農水署協調，希望於颱風前一週停止放水。陳亭妃則要求以氣象預報作為依據，建立明確指令，颱風來襲前一週農水署須配合暫停放水，以免造成抽水的壓力。

陳亭妃最後強調，大塭寮長年受淹水困擾，相關工程不能再拖延。她要求水利局與市府務必落實四項關鍵承諾：「明年汛期前完成滯洪池、提升抽水量能、護岸不能有缺口、所有工程須在明年底前全面完工」，以確保居民在汛期能安心度過、不再受淹水威脅。

