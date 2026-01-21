陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」三點協議...林俊憲指「恩怨是陳弄出的需縫合」：賴主席一定馬上叫她簽！

在民進黨台南市長初選出線的綠委陳亭妃昨日拜會台南市議會，但拒簽議員提出、包含與郭信良切割的三點協議。綠委林俊憲今（21）日表示，這是台南市的隱憂，需要候選人排除，身為候選人，不該再跟涉貪的郭信良有關係，「賴主席一定會馬上叫她（陳亭妃）簽！」

陳亭妃昨日前往台南市議會拜會議長邱莉莉等超過20位「挺憲議員」，但民進黨團祭出「二〇二六民進黨勝選共同聲明」三點協議保證，但陳亭妃並未簽署、僅表示「尊重」。

這三點協議保證包括：一、秉持民進黨創黨四十週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後正、副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。簽署的23位議員都是挺憲派。

對此，初選落敗的綠委林俊憲今日出席民進黨中執會前受訪表示，他在選前就公開說，初選結果每個人都要接受，因此他會接受，對今天的提名，當然是每個黨員都要接受黨中央的安排。

至於陳亭妃不簽三點協議一事，林俊憲直言，這是台南市面對的隱憂、危機，大家不能裝作這個裂痕沒有看見，需要候選人去排除，畢竟這些議員過去都曾經受到傷害，而這個恩怨是陳亭妃過去弄出來的，兩次議長選舉台南都發生叛黨跑票的事情，對議員傷害很大，需要一點智慧、耐心把他縫合。

至於若陳堅決不簽，是否影響未來議員團結？林俊憲再說，他不知道未來會如何發展，「應該是每個人看到那三點隨時都可以簽啦」，尤其對於在台南牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，身為一個市長候選人，不應該再跟他有一些奇奇怪怪的關係，或許也能假借議員的三點要求，對外界做一點宣示。

媒體追問，陳亭妃若向賴主席請益調和鼎鼐會如何？林俊憲直言「那賴主席一定叫她馬上簽吧！」

（圖片來源：讀者提供、陳亭妃臉書）

