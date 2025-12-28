陳亭妃林俊憲善化牛墟拜票

立委陳亭妃在議員陳碧玉、李偉智陪同下，至善化牛墟向民眾拜票。（陳亭妃提供）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立委陳亭妃、林俊憲繼二十七日晚間進行政見發表會後，二十八日一早，又「不約而同」至善化牛墟向民眾問好拜票。林俊憲由立委郭國文、副議長林志展陪同，陳亭妃則和議員陳碧玉、李偉智一起，雙方也分別提出對當地和市政的擘畫，證明自己是最適合成為下屆台南市政掌舵者。

陳亭妃提出包括包括「科技三軸」、「四季農漁業」、「五大觀光軸」、「福利六都齊」與「交通七彩行」等政策主軸，從產業、就業、觀光到交通，全面串聯溪北、溪南與沿海山區，帶動地方經濟與城市競爭力。她強調，台南的未來，絕不靠抹黑、莫須有及張冠李戴決定，而是誰準備好了，誰能真正扛起責任。

廣告 廣告

立委林俊憲在立委郭國文、副議長林志展陪同下，至善化牛墟向民眾問好。（翻攝林俊憲臉書）

林俊憲則在臉書寫道，「牛墟」原是早期農業社會牛隻交易地方，善化牛墟早在一八七０年就已出現，雖然現在牛隻交易已成歷史，轉型為農民市集，善化依然是台南溫體牛肉湯重要來源地，這份農業文化與生活記憶一直延續至今，日後他會為牛墟爭取更多停車空間、爭取大眾運輸，讓牛墟成為南科區的重要市集。

民進黨台南市長將於明年一月十二至十四日晚間六至十時進行民調，兩方都積極向民眾拜票，爭取選民的唯一支持。