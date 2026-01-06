[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃以多份媒體委託民調公司並且正式公布的民調數字都持續穩定領先對手，而且整個領先態勢一直維持，並非短期刻意操作的「一波氣勢」，而是長期累積的民意信任，面對選戰，陳亭妃選擇在最關鍵時刻用最直接、最堅定、最勇敢的直播方式讓人民看到最真實的陳亭妃，用鐵馬行動串連37區。

陳亭妃民調領先對手一整年氣勢如虹 鐵馬直播展現堅定勇敢陳亭妃。（圖／陳亭妃辦公室）

今（6）日陳亭妃「行動政府・行動正能量」鐵馬行動進入第五天，上午於善化慶安宮集合出發，沿途鐵馬走訪安定慈安宮、新市福壽港北極殿、新化朝天宮與太子宮，下午再前往西勢廣興宮、烏竹三千宮、永康探索公園，最終抵達大灣國聖宮，完成今天善化、安定、新市、新化、永康的妃妃鐵馬串連行程，除了獲得鄉親熱情回應，也展現「人民力量大」穩健領先的民意基礎。

廣告 廣告

陳亭妃表示，真正能接受檢驗的不是口號，而是長時間累積的數據。她指出，自己沒有資源可以靠短期聲量或選前操作，只能憑藉多年來在立法院與地方奔走爭取建設，一步一腳印、苦幹實幹才能在各項民調中一路保持領先。這份成績，是對亭妃過去努力的肯定，也是對亭妃未來責任的提醒，更是2028賴總統連任的最大的底氣。

陳亭妃強調，「永遠和自己在比賽」是亭妃的座右銘，「領先」是代表責任。她會持續用「鐵馬精神」深入地方，用「女力市長」改變台南、用「行動政府」解決人民需求，用「行動正能量」讓台南更好，因為我們要共同找回台南的光榮感。

更多FTNN新聞網報導

行動政府鐵馬走進溪北 陳亭妃：我不是選舉才出現，這裡我已經走了八年

「行動政府・行動正能量」鐵馬行動完成首日52公里 陳亭妃：人民的溫暖就是我最大的力量

【行動政府・行動正能量】妃妃鐵馬37區1/1正式啟程 支持者自發簇擁相挺凍蒜聲不絕於耳

