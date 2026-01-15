陳亭妃民進黨台南市長初選勝出拚首位女市長 民調2個百分點勝林俊憲

民進黨今天公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃決戰立委林俊憲，兩人分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃勝出，民調差距2.69個百分點，民進黨預計1月21日召開中執會正式提名。陳亭妃將對上謝龍介，爭取成為台南400年首位女性市長。

民進黨15日公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃決戰立委林俊憲，兩人分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後陳亭妃（圖）勝出。（中央社資料照）

民進黨昨晚進行電話民調，今天上午開封民調數據，揭曉初選結果，由陳亭妃勝出。

民進黨表示，祕書長徐國勇指派副祕書長何博文全程和兩位參選人代表一起開封，並將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併交給兩位參選人代表，過程完全公開、公正、公平，且全程錄影。陳亭妃的妹妹陳怡珍也以代表身分，到中央黨部見證初選民調開封。

根據民進黨公布民調，陳亭妃對謝龍介是60.8557%對13.8631%、林俊憲對謝龍介是58.1630%對21.6493%。

媒體詢問，陳亭妃、林俊憲初選競爭激烈，後續如何團結整合。民進黨發言人韓瑩說，民調開封時，參選人代表一致同意結果，相信參選人會團結一致，對民進黨2026年勝選相當有希望。

民進黨選對會預計下周開會，預計1月21日提報中執會通過台南市長提名人。

陳亭妃是文化大學學士、長榮大學經營管理碩士、博士，曾任3屆台南市議員、5屆立委、凱達格蘭基金會董事長。陳亭妃從1998年台南市議員選舉以來，已多次對戰謝龍介，這次要力拚成為台南400年第一位女性市長。