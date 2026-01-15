陳亭妃民進黨台南市長初選勝出 拚首位女市長 民調2個百分點勝林俊憲

民進黨今天公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃及立委林俊憲分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃勝出，民調差距2.69個百分點，將爭取成為台南400年來，首位女性市長。民進黨預計1月21日召開中執會正式提名。陳亭妃表示，選舉是過程，團結最重要，目標2026贏、2028台南大贏，「我要六戰六勝謝龍介」；林俊憲則說，個人努力不夠讓大家失望，接下來大選會支持陳亭妃，呼籲支持者不要失望，唯有團結才能勝選。

民進黨台南市長初選結果15日揭曉，由立委陳亭妃（中）勝出，陳亭妃接受媒體聯訪表示，「我要六戰六勝謝龍介」。（中央社）

陳亭妃曾三度在台南市議員選戰得票數勝過謝龍介，並在2012年與2016年立委選戰中擊敗謝龍介。

民進黨昨晚進行電話民調，今天上午開封民調數據，揭曉初選結果，由陳亭妃勝出。

民進黨表示，祕書長徐國勇指派副祕書長何博文，全程和兩位參選人代表一起開封，並將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併交給兩位參選人代表，過程完全公開、公正、公平，且全程錄影。陳亭妃的妹妹陳怡珍也以代表身分，到中央黨部見證初選民調開封。

根據民進黨公布民調，陳亭妃對謝龍介是60.8557%對13.8631%、林俊憲對謝龍介是58.1630%對21.6493%。

陳亭妃接受媒體聯訪指出，她要承擔新任務，就是顧台南這個家，未來她會為這塊土地打拚用心，也會趕快安排向曾任台南市長的總統賴清德、台南市長黃偉哲請益經驗，更會拜訪林俊憲，將林俊憲這段時間提出的事項，納入政策。

陳亭妃說，初選過程堅持不口水、沒抹黑與攻擊，遵守兼任民進黨主席的賴總統的不黨內互打，現在要團結民進黨，尤其面對2026藍白合前提下，各縣市都不好打，團結內部、大步向前，才能贏得最大勝利。

陳亭妃也強調，2026一定要贏，才能建立賴總統2028年連任的最大底氣。藍白合重點在2028，不能讓賴總統擔心「本命區」台南，也要讓謝龍介知道台南要用心執政，不是用嘴巴執政。

民進黨台南市長初選15日確定由立委陳亭妃出線，競爭對手林俊憲（前左二）表示，是自己個人努力不夠，讓大家失望。但接下來大選會支持陳亭妃，籲支持者不要失望，唯有團結才能勝選。（中央社）

林俊憲接受媒體聯訪表示，向所有支持者、競選團隊、夥伴與戰友們表達感謝與抱歉，「是我個人努力不夠，這個結果讓大家失望」，但未來還有更重要的路要走，接下來大選他會支持陳亭妃，民進黨只有團結才能打贏選戰，再次呼籲支持者不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拚。

林俊憲也透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁表示，完全尊重、坦然接受市民選擇，接下來全力支持陳亭妃，與所有同志一起團結向前。

台南市議員選舉部分，林俊憲說，市長參選人最重要的責任，也是要幫黨提名議員參選人爭取最多席次，不管如何會盡力幫忙，呼籲大家接受並尊重初選結果，未來繼續努力。

媒體詢問，陳亭妃、林俊憲初選過程競爭激烈，後續如何團結整合？民進黨發言人韓瑩說，民調開封時，參選人代表一致同意結果，相信參選人會團結一致，對民進黨2026年勝選相當有希望。

民進黨選對會預計下周開會，預計1月21日提報中執會通過台南市長提名人。

陳亭妃是文化大學學士、長榮大學經營管理碩士、博士，曾任三屆台南市議員、五屆立委、凱達格蘭基金會董事長。陳亭妃從1998年台南市議員選舉以來，已多次對戰謝龍介，這次要力拚成為台南400年來第一位女性市長。60歲的林俊憲是美國密蘇里大學企管碩士，曾任台南市議員、民進黨中央黨部發言人等。

