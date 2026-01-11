陳亭妃淚謝3萬鄉親 「沒遊覽車只有人民」

立委王世堅驚喜現身站台，並與全場高唱神曲力挺。





陳亭妃致詞時強調，這是一場沒有傳統動員、現場看不到任何一輛遊覽車的活動，眼前的人山人海，全是台南市民自發性的力量展現。支持者們胸前別著象徵信任與陪伴的「勳章」，陪同她走完這最重要的一哩路。陳亭妃說，回首過去11天，一步一腳印，用鐵馬車輪串起37區的民意，以汗水與行動回應市民期待，將沿路收集的正能量全數帶回市政府前。

「我沒有龐大的資源，只能靠人民做堅強的後盾。」陳亭妃在致詞時一度哽咽，她感性表示，這條政治路充滿挑戰，面對外界的抹黑與攻擊，她始終選擇承擔與堅持。她強調，自己這8年來從未離開過台南，服務團隊始終在第一線陪伴大家，「是扎扎實實的8年，不是只有8個月」，這份深耕在地的決心，就是她爭取為台南服務的最大底氣。





陳亭妃指出，台南是一座充滿歷史與溫度的城市，她承諾未來將打造「行動政府」，絕不只是喊口號，而是像這次鐵馬行一樣，實實在在地走過每一寸土地。面對即將展開的電話民調，她再次向所有市民請託，這不僅是一次初選，更是一場凝聚信任與希望的旅程，期盼民主聖地台南能誕生400年來第一位女力市長，為台南寫下光榮的歷史新頁。





陳亭妃最後也呼籲，向鄉親懇託在1月12、13、14日，用人民的力量守護電話民調。「期待民主聖地台南，能出現400年來第一位女力市長來完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。」