即時中心／高睿鴻報導

民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，日前為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭；最終，民調結果也相當接近，兩人對決國民黨謝龍介的支持率差距，竟小到只有2.7%。事後，外界回顧選戰結果，高人氣綠委王世堅被點名，最後關頭大力相挺陳亭妃、甚至南下協助站台，是陳能小幅勝選的重要原因；不過，他今（16）天受訪時謙虛表示，陳亭妃之所以能贏，是憑藉她過去23年來的努力經營。

「其實從掃街過程就能預見，陳亭妃這次的民調出線，態勢早已很清楚」，王世堅直言說。他接著表示，與陳亭妃一起掃街時，不斷發現民眾反應熱烈，甚至連有些街道相對狹窄，支持者依舊夾道歡迎、與候選人互動良好；或傍晚時分風大、比較冷的情況下，民眾仍相當熱情，讓自己留下非常深刻的記憶。所以王世堅說，陪同掃街的第一個晚上，就已感受到清楚的民意趨勢；但當第2度再陪陳亭妃掃街時，因為這次是白天，民眾的熱情程度更高，還紛紛展現笑容與歡迎。

「這些支持度，完完全全是陳亭妃委員，憑藉23年來在國會問政的表現、在地方服務的熱情，得到台南鄉親一致歡迎，甚至接受她來擔任市長」，王世堅說。因此他更表示，早在自己陪同掃街完畢、準備離開之際，就很篤定地向陳亭妃說，「妳會通過這個考驗，獲得最終勝利」。果不其然，王世堅表示，隔天計算的成績顯示，陳亭妃確實憑藉23年來，與服務團隊同仁、甚至家人支持下的辛苦付出，爭取到多數支持。

快新聞／陳亭妃為何能贏初選？王世堅全說了：早就感受到清楚的民意趨勢

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

他也認為，陳亭妃是很堅定地走在一條辛苦的道路上，「她的意志力非常堅強，比方說今年元旦，騎腳踏車開始穿梭37個行政區、總路程518公里，以她瘦弱的身軀和體力而言，那實在是非常大的負荷！」。不僅如此，王世堅續指，陳亭妃1月11日剛騎回台南市，馬上又有3萬市民、以盛大的場面接她回來；而她不僅撐著身體演講、隨後又馬上跳進皮卡，從3點開始車掃，直到晚上9點。

王世堅感嘆，這種行程所需耗費的體力，實在不是一般人能負荷，他甚至認為，陳亭妃完全是靠堅強精神與意志力，撐過這段初選。他直言說：「整整6小時車掃，讓我看了蠻不捨，整個過程都是她一個人完成！」。就連第2次車掃，王世堅表示，同樣連續6小時不停歇、一直到傍晚沒間斷過，且途中不斷耗費體力、在車上揮手拜票，另一方面又要拿著麥克風，持續向民眾喊話、互動。

綜上所述，王世堅強調，陳亭妃之所以能得勝，並非單純靠自己幫忙輔選，而是憑藉她23年的努力；因此，他看了也是非常感動。王世堅另也表示，當初自己選擇南下挺陳，其實是因為「不想看她1人孤軍奮戰」；對比黨內、黨外其它候選人，幾乎人人都有龐大陣仗，陳亭妃相較之下形單影隻，「我看了都覺得那個畫面很落寞」。

因此王世堅說，這就是為什麼自己一定要來支持，但同時也再次強調，自己只是配角，大家不應該忽視陳亭妃驚人的毅力及努力。

