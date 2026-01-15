陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了

政治中心／林昀萱報導

各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」

Cheap在臉書表示，陳亭妃在台南基層實力太強了，甚至以「變態級的基層實力」來形容。他透露，自己先前到永康演講，明明不是陳亭妃選區，但她週日早上還跑來台下聽了10分鐘，直呼「難怪能吸到中間選民的票！」 Cheap表示，「台南人都知道，陳亭妃3屆市議員、5連霸立委，一天好像有48小時一樣，地方跑得比誰都勤」。

廣告 廣告

Cheap認為，陳亭妃擁有「無孔不入的勤奮」成為勝選關鍵。他也直言「我認為謝龍介是沒機會了，但不會只有15%那麼慘」，若要說唯一的奇蹟大概就是綠營分裂，但政治很現實的，民進黨絕對不會丟掉本命區，他預測陳亭妃下一步會一一拜訪本來沒支持她的同黨市議員、快速整合，高喊「先恭喜媽祖婆了」！

陳亭妃和謝龍介在選戰路上有著深遠的交集，兩人過去曾對決過五次，並由陳亭妃創下五戰五勝的紀錄。陳亭妃也回顧，兩人競選市議員時期，她就曾三度贏過謝龍介，隨後的立法委員選舉中，兩人又兩度正面交鋒，「選到謝龍介不敢選，所以我們就是這樣子不斷地跟自己在賽跑」。

更多三立新聞網報導

陳亭妃基層實力太強！Cheap：謝龍介沒機會了

Cheap反擊雷虎科技 律師：事情大條，以為上市公司法務和法顧吃素的？

Cheap反擊雷虎科「不是律師函就能叫人閉嘴」 委任律師身份曝

雷虎科技告Cheap！他酸「恭喜超越館長」：成為網紅界老大

