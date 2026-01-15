陳亭妃為啥會贏？ 百萬網紅Cheap：變態級的基層實力

民進黨台南市長初選民調結果出爐，由立委陳亭妃勝出，代表民進黨參選2026台南市長選舉，台南將上演「妃龍在天」。百萬網紅Cheap於15日在臉書分析，陳亭妃為啥會贏？因為「變態級的基層實力」，無孔不入的勤奮，林俊憲很難抗衡！

民進黨台南市長初選民調，由立委陳亭妃、林俊憲廝殺，民進黨黨中央15日公布結果，兩人皆以對比式民調，對上國民黨人選謝龍介。民調出爐，陳亭妃贏2%，將代表民進黨參選2026台南市長選舉，台南將上演「妃龍在天」。

百萬網紅Cheap於15日在臉書分析，陳亭妃為啥會贏？

他指出，幾乎所有台南立委和議員都挺林俊憲，加上林俊憲是總統的嫡系大弟子，反觀陳亭妃只有王世堅和阿扁兩人支持，根本邊緣人取暖，看起來林俊憲蠻強的吧？ 結果陳亭妃還是贏了！

陳亭妃為什麼贏了？Cheap直言是「變態級的基層實力」，因為陳亭妃在台南的基層實力太強了！「我這個反賊之前去永康演講」，禮拜天早上，陳亭妃一個大立委，不是她的選區，還特別跑來坐在台下聽10分鐘，難怪能吸到中間選民的票。

Cheap說，陳亭妃3屆市議員、5連霸立委，一天好像有48小時一樣，地方跑得比誰都勤。林俊憲比較愛上政論節目，但台南人喜歡你在巷口聽他說話，而不是在電視上幫他講話。

Cheap強調，陳亭妃這種無孔不入的勤奮，是林俊憲這種走「精英」路線的人，很難抗衡的！

