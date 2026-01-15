陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的

政治中心／綜合報導

民進黨今（15日）公布台南市長初選民調結果，最終陳亭妃以2.7個百分點的些微差距出線，將代表民進黨參選台南市長選舉，陳亭妃除了感謝總統賴清德之外，也將安排時間和他請益台南經驗，並向現任市長黃偉哲、立委林俊憲來做請益、拜訪。而針對陳亭妃的對手國民黨代表謝龍介，態度立刻轉為強硬，狠酸謝龍介「就是用一支嘴」，接下來兩人將第6度對決，她喊話「因為我就要讓你知道，女生不是好惹的」。

陳亭妃表示兩人交手多年，對其作風瞭若指掌。（圖／民視新聞）談及對手謝龍介，陳亭妃表示兩人交手多年，對其作風瞭若指掌。她回憶立委選舉時期，兩人一對一競爭，謝龍介曾出動廣告車在各廟口宣講對她進行人身攻擊，「所以我告他，法院判他要賠我25萬，這已經是法院認證的傷害陳亭妃。」她強調，民意代表的言論通常屬「可受公評」而難以定罪，但她能獲得勝訴，足以證明謝龍介「就是用一張嘴在傷害人」。陳亭妃強調，她並非在意那25萬元賠償金，而是要正面迎接兩人第6次對決。她犀利怒斥「我要讓你知道女生不是好惹的，這張法院認證的判決，我會貼在你腦袋上，這就是你傷害女性、欺負女性的證明」。

陳亭妃感性表示，感謝台南人民一路的陪伴與鞭策。（圖／民視新聞）

邁入政治生涯第28年，陳亭妃感性表示，感謝台南人民一路的陪伴與鞭策，讓她在服務的道路上從不敢鬆懈。她認為政治不只有掌聲，更需要承擔與自省。陳亭妃特別提到，當年第一屆大台南市長初選的過程，是她人生中非常珍貴的學習歷程，未來將持續向賴總統請益治理經驗。最後，陳亭妃向黨主席賴清德保證，2026年的台南市長選舉絕對不會讓黨中央擔心，且目標不僅是勝選，更要「大贏」，以此為2028年賴清德總統的連任之路奠定最穩固的基層實力。

