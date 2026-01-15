陳亭妃狂打賴清德牌！喊「有信心6戰6勝謝龍介」 預告向總統請益

立委陳亭妃。資料照



民進黨立委陳亭妃、林俊憲角逐2026台南市長，民進黨初選民調今（1/15）揭曉，陳亭妃將代表民進黨出征台南市長，對戰國民黨對手謝龍介。陳亭妃表示，她會趕快安排向總統賴清德請益台南經驗，「我們有信心，我要六戰六勝謝龍介」，2026一定要贏，才能建立賴清德2028連任的最大底氣。

民進黨台南市長初選「妃憲大戰」昨天進行民調，民進黨今（1/15）公布民調結果，陳亭妃獲60.85％、林俊憲58.16%，兩者僅相差2.69個百分點，由陳亭妃出線。

陳亭妃受訪表示，謝謝台南鄉親，也要感謝每一位不斷鞭策、磨練、考驗她的人，相信這都是她不斷自我反省，對自己來說，這就是一路應該受到的考驗，尤其要擔任台南市400年來第一位女性市長，相信應該要經過更多考驗，所以她會繼續承擔、共同打拚，將過去所有考驗磨練當作對自己最重要、對自己這塊土地27年最珍惜的部分。

陳亭妃也感謝總統賴清德，總統從第一屆用賴清德立委參選大台南市長的初選，其實當時就看到人民的力量，她也是依照這個角色與目標，在政見發表會時，自己已經提出感謝賴清德，為了台南打拚，賴第一次初選只有六個議員協助，甚至是當時最沒有行政資源的人，但他同樣突破所有困境贏得初選，甚至連任時拿到72.9%得票率，相信這個得票率是一個目標、一個用心，所以自己一直說感謝賴清德市長、賴清德總統，相信他所做的每一件事都是，在台南很好的養分，自己也會用這樣的目標、人民的聲音、人民的力量最重要。

陳亭妃表示，也要感謝所有陪伴她所有議員、後援會，感謝陪她走過這段路，無論這段路呈現的是什麼樣的過程，因為大家才能初選的勝利，「你們是亭妃感恩的每一個人」。

陳亭妃接著說，她也會趕快安排，向賴清德請益台南經驗，還有台南市長黃偉哲，也會拜訪林俊憲，把他所有在這段時間對台南想要發揮的所有事項，都會納入到整個政策當中，共同的目標就是台南一定要好、台南一定要贏。

陳亭妃指出，自己也會趕快拜訪立院同事，包括郭國文、林宜瑾、賴惠員、王定宇，還有所有未來要一起打拼的團隊，議員團隊就是最堅強的團隊，所有未來要並肩作戰的團隊，要成為最強的團隊，不是2026要贏，議員也要打出全壘打，這是共同的目標，「我們有信心，我要六戰六勝謝龍介，我們有信心議員可以打出一支全壘打」。

陳亭妃也特別點名感謝民進黨立委王世堅，在最重要的時候，王世堅連續三次她鐵馬行的時候陪她開記者會，也在最重要鐵馬37區前進市府的時候陪她一起，甚至是最後民調當天陪她掃街，「謝謝堅哥，我相信這是溫暖，亭妃會把這個溫暖繼續延續下去，因為我們要找回台南人民的感動」。

對於如何整合，陳亭妃強調，民調初選結果出來後，為大家鼓勵、站台，這也是她在初選絕對堅持沒有口水、抹黑、攻擊，除了答應支持者、遵守賴清德強調不能黨內互打，重點要當「大桶箍」，像賴清德當時連任一樣，拿到72.9%，就是不分藍綠白，尤其面對2026藍白合，各縣市都不好打，一定要先團結內部，大步向前，才能贏得勝利。

她說，2026一定要贏，才能建立賴清德2028連任的最大底氣，本命區不能讓賴清德擔心，要自己強而有力，讓國民黨謝龍介清楚，台南是要用心執政，不是用嘴巴執政。

至於有沒有什麼話要跟林俊憲說，陳亭妃回應，謝謝林俊憲，每一樣立委都非常優秀，自己也會進快安排拜訪，請益林俊憲，選舉是過程，團結最重要，目標是2026要贏、2028台南要大贏。

