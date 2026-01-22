陳亭妃獲民進黨提名選台南市長 感恩鐵馬行出發

（中央社記者楊思瑞台南22日電）獲民進黨提名參選下屆台南市長的立委陳亭妃今天展開「感恩溫暖鐵馬行」活動，首站從白河區出發，預定騎遍台南市37個行政區，向民眾致謝並表達「行動政府、行動市長」理念。

陳亭妃舉辦「鐵馬妃妃part2–亭妃感恩溫暖鐵馬行」，上午從白河區崁頂福安宮出發，展開37區鐵馬感恩溫暖深度之旅。

陳亭妃致詞表示，能夠在中執會獲得正式提名是一份榮耀，更是一份沉甸甸責任，特別感謝兼任黨主席的賴清德託付與期許，將牢記賴總統所說「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」

廣告 廣告

陳亭妃表示，初選結束不是終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始，初選前用鐵馬尋求人民支持，初選提名成功後不改初衷，再用同樣方式回到每個角落表達感恩，同時也是「行動政府、行動市長」概念，盼用鐵馬精神走進基層生活、走進人民日常。

她說，此趟行程規劃走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈，同時向民眾宣告，接下來有新任務，就是要與大家一起顧好台南這個家，象徵一步一腳印、永遠不改與人民同行的政治初心。未來將以團結為力量、行動為方法，帶領團隊穩健前行，用實際成績回報民眾的支持與信任。（編輯：黃世雅）1150122