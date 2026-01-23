陳亭妃王世堅31日合體送春聯

陳亭妃、王世堅二十三日於台北討論定調，三十一日將在台南合體致贈春聯。（陳亭妃服務處提供）

記者翁順利∕台南報導

各界期盼多時的王世堅合體陳亭妃「一馬當堅」對上「一馬當先」，陳亭妃服務處二十三日宣布，將於本月三十一日在台南登場，預計只停留一個小時，歡迎民眾把握機會，到場索取世堅亭妃同贈送的春聯。

民進黨立委王世堅曾在十一日參加陳亭妃舉行的台南市長初選造勢活動，為陳亭妃站台助講，堅信她勝算高，贏面大，若亭妃民調過關，他將再度從台北專程南下慶賀，果然預言成真，陳亭妃回立法院當面道謝，並力邀陳亭妃南下。陳亭妃二十三日再度與王世堅商議，確定三度南下的時間和流程，敲定，將於三十一日下午二時四十分於台南永康府城滿福餐廳（永康交流道旁）舉辦王世堅合體陳亭妃，「一馬當堅」對上「一馬當先」，兌現初選期間對台南支持者的承諾。

廣告 廣告

陳亭妃指出，王世堅立委說到做到，讓許多支持者相當感動。在政治上，承諾是否兌現，人民都看在眼裡，這就是「扶龍王」王世堅。

她強調，近期她公布象徵行動力與堅定向前的「一馬當先」春聯，剛好和王世堅的「一馬當堅」有同樣的意含，不論「當先」或「當堅」，都只有一個重點，就是都要永遠站在人民的最前面，讓人民無後顧之憂。也因為這次合體見面會，讓「一馬當堅」與「一馬當先」同場亮相，也象徵彼此的情誼與政治承諾。