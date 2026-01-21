陳亭妃當面被下馬威！謝寒冰驚台南整合難了：就是要洗她臉

綠委陳亭妃在民進黨台南市長初選勝出，但她20日拜會議長邱莉莉後，邱卻針對陳拒簽署「勝選共同聲明，三點協議保證」表示遺憾。對此，媒體人謝寒冰直言，這舉動就是要給陳亭妃下馬威，也顯示台南整合出現問題，陳未來要尋求支持恐面臨很大的困難。

陳亭妃在民進黨台南市長初選勝出。（圖取自陳亭妃臉書）

陳亭妃昨天（20日）展開「大和解之旅」，首站拜會力挺林俊憲的邱莉莉。儘管雙方見面又擁抱、又道恭喜，試圖營造團結氛圍，但在密室會談後，陳亭妃拒簽包含「切割郭信良」在內的3點共同聲明，讓挺憲派直言「遺憾」，陳則表示「尊重」。

陳亭妃昨天（20日）展開「大和解之旅」，首站拜會力挺林俊憲的邱莉莉。（圖/資料照）

對此，謝寒冰昨在友台政論節目《新聞大白話》中表示，他原先預測陳亭妃拜會台南市議會時，雙方表面上會裝出一團和氣的樣子，未料卻連裝都不想裝，把場面搞得太難看。

謝寒冰認為，這樣的情形顯示台南整合出現問題，並不是單純仇恨，而是中間牽涉太多利益問題，他們吞不下這口氣，陳亭妃未來要爭取支持，恐面臨很大的困難。謝寒冰直言，這舉動就是要給陳下馬威，很明顯知道陳不會簽署，就是要讓陳難看、洗陳的臉。

