陳亭妃發表市民約定書 擘劃台南1到7藍圖

立委陳亭妃公布1到7市政治理藍圖。（陳亭妃提供)

人民是頭家！民進黨立委陳亭妃昨14日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式公布《與台南市民的約定書》，提出涵蓋治理、產業、交通與社福的「1到7」完整施政藍圖，勾勒台南未來發展方向。





陳亭妃表示，選擇在關廟聯誼會發表約定書，源於此地是民主前輩長年交流的重要據點，承載台南深厚的民主記憶。她感謝多位民主前輩協助促成活動，也希望在這個具有歷史重量的場域，向市民報告自己27年來的從政初心與對台南下一階段的承諾。

陳亭妃指出，27年來始終把台南視為一生的「牽手」，過去8年更走遍37區傾聽基層聲音，不斷修正市政藍圖。《與市民的約定書》正是長期民意累積的成果。





約定書提出「1到7」整體發展方向，包括以整體治理打造「一個大台南」、串聯溪南溪北縮短城鄉差距、建構科技三軸推動產業升級、完善四季農漁產冷鏈與通路、打造五大觀光軸、補齊六都社福標準，以及以「交通七彩行」完善路網與軌道建設。





在社福政策上，陳亭妃承諾，上任後將以六都標準全面盤點社福，只要台南不足即一次補足，並推動65歲以上長者健保費全面免繳、強化長照3.0量能。她強調，台南值得更好，已準備好扛起責任，帶領城市邁向下一個里程碑。