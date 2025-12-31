陳亭妃發表競選主題曲 以四季之風為歌

《風吹風吹臺南起妃》作曲人施伯鋒(左)、立法委員陳亭妃(右)。(陳亭妃提供)

民進黨立法委員陳亭妃今(31)日正式發表競選歌曲《風吹風吹臺南起妃》，並與作曲人施伯鋒共同舉行記者會。歌曲以「風」為核心意象，串聯春、夏、秋、冬四季，象徵陪伴台南走過不同時代與挑戰的歷程，也唱出陳亭妃長年守護家鄉的情感與承諾。





《風吹風吹臺南起妃》從春天的微風寫起，如母親輕聲叮嚀般守護土地與家庭；夏日的風拂過嘉南平原，映照基層奔走、為民打拚的身影；秋天的風伴隨海浪，承載城市的夢想與希望；到了冬天，風不只是季節的流轉，更象徵歷史與民主的延續，帶著台南的夢與台灣的夢，勇敢向前。

廣告 廣告





陳亭妃表示，這首歌並非為了選舉而創作，而是為台南而唱。她指出，歌曲歷經8年才正式發表，回顧這段期間的行動紀錄，無論是風災勘查、基層走訪、市場拜票，或深夜、清晨的會勘行程，始終站在第一線陪伴鄉親面對挑戰，「這些畫面，就是這首歌真正的來源。」





作曲人施伯鋒則表示，創作時浮現的是「家」的意象，台南像母親、像鄰里長輩，旋律與歌詞希望用貼近日常的語言，傳達對土地的牽掛與溫暖力量。





在編曲設計上，歌曲先由女聲領唱，象徵台南400年來需要一位女性市長，接著加入童聲與男聲，呈現一個家庭共同累積信任與情感的畫面。陳亭妃也邀請市民朋友一同聆聽，感受風的方向，陪伴台南迎向下一個更好的季節。