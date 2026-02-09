陳亭妃發表馬年主題紅包

立委陳亭妃發表馬年紅包，以馬上平安，共同奔向「金」未來。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

農曆春節將屆，立委陳亭妃以「台南馬上平安 奔向『金』未來」為主題的一元紅包正式亮相。陳亭妃表示，除應景配合馬年生肖，她也親自彩繪「金」馬，代表 她走遍三十七區後，送給城市的一份心意與想像，象徵科技、藝術、人文與農漁產業交織共榮的未來藍圖，也傳達她對台南發展的深刻期待，共同奔向「金」未來。

陳亭妃延續多年來生肖祈福傳統，發表今年馬年主題紅包設計。她指出，團隊每年以「平安安平」為核心，透過志工手工刻字與窗花工藝，將紅包轉化為承載祝福的藝術品。

廣告 廣告

陳亭妃說，平安始終是城市最珍貴福氣，面對天災與挑戰，台南一次次展現團結與韌性，期盼透過藝術創作與文化象徵，為城市留下屬於這個時代記號，與市民共同描繪台南下一階段願景。

過年期間，她會陪同市長黃偉哲行程，一起發放一元生肖紅包，並啟動「快閃拜年」活動，帶著財神齊拜年，現場有「馬上平安」一元生肖紅包及「一馬當先」幸福煎餅，限量準備五百份，停留點請關注其臉書和Line官方帳號。