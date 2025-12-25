陳亭妃發表《鄉親篇》形象影片

陳亭妃推出終極政見的鄉親影片。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

民進黨立法委員陳亭妃配合二十七日即將舉行民進黨初選辯論會，二十五日提前公布壓軸形象影片《鄉親篇》，影片沒有華麗特效，也沒有過多口白，畫面只見她走進魚塭、產業現場、街道巷弄與城市日常，唯一一句完整的旁白是「走遍每一個角落，了解每一個鄉親的需要。」短短一句話，道出她長期深耕地方、以行動傾聽民意的政治態度。

影片中，陳亭妃穿梭在台南各種真實場景，從清晨的魚塭、勞動中的產業現場，到城市街道與居民互動的片刻，沒有刻意安排的橋段，呈現的是她長時間在地方走動、蹲點、傾聽的日常樣貌。畫面節奏緩慢卻真實，呈現出台南這座城市最熟悉的生活風景。

陳亭妃表示，政治不該只存在在辦公室或舞台上，而是要走進鄉親的生活現場。不論是農漁民的生計、城市居民的通勤與生活，或是產業第一線的實際困難，都必須親眼看、親耳聽，政策才不會離地。

這支影片，正是她長期以來工作方式的縮影。台南幅員遼闊，城鄉樣貌多元，需求不可能用單一角度理解，唯有一步一腳印，走遍每一個角落，才能真正掌握每一個鄉親的需要。這樣的累積，才是未來城市治理最重要的基礎。

她強調，《鄉親篇》不是宣傳口號，而是一種承諾，她會持續站在第一線，和鄉親站在一起，把看到的問題、聽到的聲音，一項一項轉化成具體行動，讓政策回到人民的生活之中。