陳亭妃發表「一馬當先」春聯 預告王世堅南下一起發放

立委陳亭妃（前排中）20日發放「一馬當先」春聯，預告王世堅也將一起南下發放搶手的「一馬當堅」春聯。（曹婷婷攝）

陳亭妃今天發表「一馬當先」春聯，已有不少人爭相索取簽名。（曹婷婷攝）

上周甫從民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃，20日旋即發表馬年春聯「一馬當先」，並預告兩度南下助陣的「扶龍王」立委王世堅也將會南下與她一起發放。陳亭妃說，王世堅允諾她通過初選就會南下「見面會」，屆時兩人將一同發放她的「一馬當先」及王世堅搶手的「一馬當堅」春聯，請鄉親拭目以待。

陳亭妃今天與議員陳秋萍、李偉智、陳碧玉、周麗津、陳怡珍、吳通龍、蔡秋蘭等人一起發表馬年春聯。陳亭妃表示，相較往年都是Q版春聯設計，今年首度發表書法款的春聯，初選前，該名書法家就寫了「一馬當先」送她，寓意祝福，她也決定把四字變成馬年春聯。

「我的腰比別人更軟，我可以傾聽人民聲音；我也可以比別人更堅毅，騎鐵馬37區」，陳亭妃說，自己不只是追求一馬當先，而是要站在人民面前讓大家有信任感、有溫度，讓大家放心把台南交給陳亭妃。

陳亭妃今早今天發放春聯後，10點半也將啟動拜會台南市議長邱莉莉、副議長林志展，另陳亭妃也已逐一致電民進黨議員，並透過議會民進黨黨團總召李宗翰安排拜會黨團，細節及形式尊重黨團通知，後續也會拜訪市長黃偉哲請益市政。

