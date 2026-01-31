陳亭妃的勝出不是奇蹟 是長期的累積

民進黨台南市長候選人陳亭妃。（劉祐龍攝影）





第一個關鍵，在於她的優異的選舉策略，尤其「台南第一女市長」的高度與想像空間。不僅代表了創造新時代的進步價值，也是一套完整的城市敘事：穩定、包容、不內鬥，兼具延續與轉型的可能。相較對手頻繁訴諸派系或支持來源，陳亭妃的論述更聚焦於「我已準備好承擔」，在選民心中形成明確的安全感。

第二，是她在基層長期累積的「時間投資」。地方普遍形容陳亭妃是「行程跑到很晚的人」，重點不在曝光，而在陪伴。這類陪伴不易反映在社群聲量上，卻會在民調電話響起時，轉化為直覺且穩定的選擇。初選競爭，比的往往不是激情動員，而是熟悉感與人情累積，而這正是她的優勢所在。





第三，則是她面對攻擊時所採取的「姿態管理」。陳亭妃全程維持不對打、不升高衝突的策略，看似保守，實際上有效守住中間選民與女性選民，並避免初選陷入內部消耗。她的勝出，在一定程度上來自於成功降低負面情緒的擴散。





最後，她持續強調「台南不內鬥、民進黨不能輸」的核心訊息。在此語境下，陳亭妃的勝利，並非偶然或奇蹟，而是多年累積的面子、情分與信任，在關鍵時刻所展現的結果。