陳亭妃的清晨 6:03 與深夜後照鏡

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨立委陳亭妃今（20）日發佈第三支市長初選形象影片《高鐵／妃常堅持篇》，透過快速剪輯呈現她每天從台南搭上清晨 6 點 03 分高鐵北上、下午返回立法院備詢、晚上再奔回台南跑基層行程的真實生活。影片最後以後照鏡中她開車返家的畫面作結，象徵她始終站在第一線、奔波不斷，只為了讓台南更好。

影片開場就帶出清晨的台南車站，其實在天色才剛亮，seven eleven的店員、高鐵閘口站務人員、保全、列車服務人員就都已經就位，陳亭妃笑說，他們都是自己每天固定會遇見的「清晨夥伴」。

廣告 廣告

陳亭妃在記者會上談到，這支影片呈現的是她從政以來最真實的節奏。尤其自己不是含著政治金湯匙進入政治的人，「從 23 歲參選市議員開始，到現在要邁入第28年，就是靠人民一票一票支持，靠著服務、靠著堅持走到今天。」

陳亭妃表示，每天堅持坐第一班6:03的高鐵北上，跟時間在賽跑，因爲堅信政治沒有捷徑，只有腳踏實地。「一路走來，就是人民撐住我，這就是我最大的底氣。」

用後照鏡帶出自己一個人開著車的畫面，是想和大家分享自己最喜歡的事就是自己開著車，走遍台南的大街小巷，因爲靠自己，才可以更瞭解這個城市的細膩感，這種內心對城鄉根深蒂固的融合感，絕對是無法假手他人的，陳亭妃表示，這支影片不是在強調辛苦，而是在展現一種信念與價值──無論升斗小民、服務業、醫護、鐵路員工，還是從政者，每個在天亮前就出發的人，都是台南前進的力量。「妃常堅持」不是口號，而是她每天的日常。她希望透過影片，讓市民看到她的節奏、她的執著，她的堅持，27年來始終如一。

「謝謝人民給亭妃力量做支撐」這也是亭妃27年堅持的原動力。台南不能停下來，不能讓人民有失落感、有剝奪感，台南值得更好。

更多FTNN新聞網報導

陳亭妃：民調等於選票！27 年從政經驗、跨族群支持成最大優勢 強調台南需要找回人民的感動

咱的根咱的未來永遠站鬥陣 陳亭妃公布第二支競選影片讓漁民、農民最信任的市長候選人

鳳凰颱風來襲陳亭妃固守台南 由辦公室主任代為完成市長初選登記

