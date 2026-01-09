陳亭妃盼品質與責任同步升級 林俊憲:午餐免費加碼鮮奶

立委陳亭妃支持營養午餐免費，也強調品質與責任一定要同步升級。（陳亭妃服務處提供）

記者翁順利∕台南報導

針對市長黃偉哲跟進國中小學營養午餐免費，民進黨立委、台南市長擬參選人陳亭妃、林俊憲九日異口同聲支持，陳亭妃強調「免費只是起點，品質與責任一定要同步升級」，林俊憲表示，營養午餐不是「福利」，而是讓孩子吃得飽、吃得好、安心長大的基本條件。

陳亭妃指出，營養午餐一旦全面免費，政府的責任只會更重、不會更輕。她主張，未來必須全面加強推動學校午餐使用符合「三章一Ｑ」標準的食材，確保以國產、可溯源、安全的食材為主，才能讓家長真正放心。

廣告 廣告

陳亭妃強調，學童營養午餐不只是福利政策，而是攸關孩子健康成長與城市未來的基本工程。如果未來由她承擔市長責任，她會把這件事當成每天都要顧的事，確保孩子吃得飽、吃得開心，這才是市長該負的任。

林俊憲表示，在去年十一月就提出「營養午餐免費、每週牛乳多一杯」的政見，他的出發點很單純，就是來自團隊長期在校園、在基層服務中聽到的真實聲音。對許多家庭而言，營養午餐不是「福利」，而是孩子每天能不能吃得飽、吃得好、安心長大的基本條件。

林俊憲說，營養午餐免費這條路，台南一定要走下去。未來，他會與市府一起，努力在合法、穩健的前提下開源節流，確保政策能夠長久維持，同時，也要持續提升營養午餐的品質，讓「免費」不是犧牲，而是升級，讓孩子吃得更營養、更健康。