陳亭妃破冰之旅「觸礁」？謝龍介笑：國民黨會團結

國民黨立委謝龍介將在年底市長選戰與陳亭妃對決，他強調，國民黨毫無疑問一定會團結。（謝龍介團隊提供／曹婷婷台南傳真）

民進黨台南市長初選「妃憲之爭」落幕，立委陳亭妃將代表民進黨參選下屆台南市長，20日上午前往市議會拜會議長邱莉莉，被外界視為「破冰之旅」，但會後因陳亭妃未簽署共識聲明，雙方仍存歧見。國民黨台南市長參選人謝龍介受訪強調「不評論民進黨整合家務事」，但笑談「國民黨毫無疑問一定會團結！」

陳亭妃上午拜會他台南市議會，強調民進黨要大團結，目標為「台南要贏、議員一定要全壘打」，希望盼透過溝通化解歧見、促進合作，閉門會談時間45分鐘後，傳出民進黨團提出3項共識聲明，陳亭妃僅部分口頭同意但並未簽署文件。

謝龍介表示，這是民進黨「整合」的家務事，不便評論什麼，至於陳亭妃跟黨團之間是否還有很多問題，「我尊重他們」，他也強調，國民黨一定會團結所有力量，這一點毫無疑問，也會做好各種努力，打贏一場選戰。

