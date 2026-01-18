陳亭妃破冰談和 20日會挺憲議員

台南市議長邱莉莉將邀集挺立委林俊憲議員，20日與立委陳亭妃會面。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃積極整合黨內勢力，近日陸續致電初選力挺立委林俊憲的議員，打算拜訪破冰。台南市議長邱莉莉敲定20日上午10時30分，邀集19席挺憲議員在市議會與陳見面，雙方將就年底市長及議員選戰研商合作細節。

台南市議會有28席民進黨議員，林俊憲在市長初選期間整合19席黨籍議員相挺，加上5名無黨籍議員，大力抨擊陳亭妃多次叛黨、曾暗中主導台南市議長選舉跑票等事件，其中邱莉莉的炮火最猛烈。

民調結果由擁有7席議員支持的陳亭妃出線，面對初選期間黨內公開撕裂，陳亭妃近日曾個別致電挺憲議員尋求拜訪，展開「大和解」，訴求團結避免分裂，以利年底市長選舉對戰國民黨對手謝龍介時能夠勝選，及議員選舉如何合作。

多名接獲電話的挺憲議員不願與陳個別見面談條件，決定由邱莉莉出面，雙方邀約20日在台南市議會當面協商，就未來「母雞帶小雞」的細節內容交換意見。

針對雙方首次破冰談判，邱莉莉、陳亭妃18日皆未回應。據悉，溝通內容包括顧及黨內市議員選情，及對陳亭妃的質疑等部分。

挺憲議員周嘉韋說，初選後大家還在「悲傷5階段」，需一段沉澱時間，尚未接獲黨中央指示。儘管黨部立場中立，但他認為，所有挺憲議員應先開會凝聚共識。

挺憲議員蔡筱薇證實，近日陳亭妃致電未接通，另有部分挺憲議員接到電話，大家討論後決定一起赴約，公開討論，避免被各自擊破。

民進黨市議會黨團總召李宗翰認為，民調出爐後，雙方都釋出溝通訊號，畢竟陳亭妃出線，民進黨仍需贏得年底選舉，應該提早透過集體協商，決定合作方向。