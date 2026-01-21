陳亭妃破冰變「撞冰山」？謝龍介曝在地驚人內幕：對市民不公平

民進黨台南市長初選由綠委陳亭妃勝出，她20日拜會議長邱莉莉和挺憲派議員，但卻未簽署「勝選共同聲明，三點協議保證」引發討論。藍委謝龍介表示，破冰去撞到冰山，就是因為個別的派系利益在爭鬥，甚至有議會同仁告訴他，下一屆議長、副議長都被內定了，不在這些人當中。

謝龍介。（圖／中天新聞）

謝龍介今天表示，這是一個利益牽扯，民進黨在台南執政33年了，他們都認為初選贏了就是當選了，這對台南市民是非常侮辱的，所以台南市民這次想要改變。「為什麼會寫這些協議？我們議會的同仁都跟我講，其實下一屆他們已經把議長跟副議長都內定了，而且不在這24個裡面，所以他們當然24個想不開，就要求你共同聯署，請你簽署一下，這基本上還是為了個別派系的利益之爭。」

陳亭妃。（圖／中天新聞）

謝龍介說，這會讓中間選民的觀感不好，大家會認為你們只是在爭個人的輸跟贏，我們盤算的是讓台南市民贏，市民能夠贏，才是真正這個城市能夠贏。很可惜，昨天所謂的破冰去撞到冰山，就是因為個別的派系利益在爭鬥，這對台南市不公平，對市民也不公平。

