陳亭妃破冰「撞到冰山」 謝龍介曝派系爭鬥內幕

民進黨台南市長選舉初選日前出爐，由立委陳亭妃勝出，她昨（20）日正式拜會挺憲派的台南市議長邱莉莉，但沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」。對此，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介直言，昨天所謂的破冰「撞到冰山」，就是因個別派系利益在爭鬥，這對台南市、市民都不公平。

據了解，由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與台南市前議長郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

而針對陳亭妃與挺憲派議員破冰「觸礁」，謝龍介今天受訪表示，這是個利益牽扯，民進黨已在台南執政33年，他們認為初選贏了就是當選，這對台南市民非常侮辱，所以這次想要改變。他透露，台南市議會的同仁告訴自己，挺憲派為什麼寫這些協議的原因，是因下一屆正副議長已被內定，而且不在這些人裡面，所以他們要求陳亭妃簽署共同聲明，基本上還是為了個別派系的利益之爭。

謝龍介直言，這會讓中間選民的觀感不佳，大家會認為，這只是在爭派系、個人輸贏，而國民黨的盤算是讓台南市民贏，市民贏，這個城市才能真正贏。而很可惜，昨天所謂的破冰「撞到冰山」，就是因個別派系利益在爭鬥，這對台南市、市民都不公平。

