陳亭妃硬起來了！開嗆國民黨：若批評、對台南不利「一定強勢回應」

為爭取台南市長提名，民進黨兩位資深立委林俊憲、陳亭妃於初選期間「殺得激烈」，甚至多次在言語上針鋒相對，林更多次質疑陳，似乎太接近國民黨人士、甚至曾在議長選舉時跑票。為此，將代表藍營參選台南市長的謝龍介，也想趁機見縫插針，在陳亭妃於初選勝出後，立刻意有所指地說，「雖然妳現在都說跟我不熟，但我還是誠摯恭喜妳」、甚至還邀請陳一起簽「選戰公約」；對此，本人今（16）也出面回應了。

綠營日前公布台南市長初選民調，結果顯示，陳亭妃對決謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。不過，陳亭妃雖憑藉此戰，再次展現強大地方實力，卻也讓部分綠營支持者擔憂，選後的「民進黨台南隊」是否能夠團結、以及陳是否能對藍營劃出更清楚的分界線。而謝龍介似乎也不打算放過擴大矛盾的機會，除了暗酸陳亭妃「都說跟我不熟」，更表示想與陳合作、一起打一場「高格調」選戰，還邀請對方簽「選戰公約」。

民進黨立委陳亭妃。（圖／民視新聞）

陳亭妃今天受訪時聽聞此事，先是露出狐疑表情，接著回應說：「我不知道他想要簽什麼選戰公約？我不知道他的意思是什麼」。她接著強調，雖然自己在綠營初選期間相對低調，但未來正式與國民黨展開對決後，只要藍營有任何對台南批評、不利的地方，「亭妃一定會站在第一線，以最強勢的態度給予回應」。

而談及黨內整合問題，陳亭妃也強調，昨天已致電初選對手林俊憲致意；而對方不僅馬上接聽，也釋出善意、願利用今天國會甲動的期間，兩人一起溝通說話。陳亭妃強調，自己不會私下拜訪，而是很自然地利用同框的時機，在碰面時聊一下；同時也提到，從昨天下午開始，也已致電民進黨台南市議會的黨團議員，拜託他們一起力拼年底大選。

她表示，年底的選舉將是市長、議員一起選，大家本來就該並肩作戰；而陳亭妃也深具信心地說，「相信他們都沒有問題，我們就是要將台南的餅做到最大、也就是台南2026要贏，然後我們的議員要全壘打，這才是最重要的」。她也強調，自己與林俊憲及其他議員的互動都很自然，媒體、記者實在不應該再多加油添醋，將場面搞得太尷尬。

陳亭妃認為，大家的目標其實相當一致，就是要共同成為賴總統2028年連任的最大底氣；而她個人還有個目標，就是讓賴清德2028的得票，一定要贏過2024年的成績。她直言說，為了達成上述任務，她們一路以來從未停下腳步、一直在想努力為人民服務、一直專心為選舉備戰。

