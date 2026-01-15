陳亭妃確定出戰府城 黨內整合將成下一步挑戰

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選之爭，由陳亭妃勝出，第一時間支持她的市議員喜極而泣，說是她加倍努力拚出來的，陳亭妃雖然遭正國會除名，但她憑藉深耕台南的實力，並多次回顧總統賴清德過去攻下台南的經驗，將自己定位成「民意型」的候選人，匯聚民意能量，成功突破對手林俊憲，動員多數地方民代相挺的組織戰；不過未來黨內如何整合將是挑戰，有教授認為，目前多數派系都是支持林俊憲，但為了布局2028，賴總統勢必會全力輔選陳亭妃，部分地方派系也將朝她靠攏。

初選結果一出爐，在服務處等著的市議員喜極而泣，台南市議員(民)蔡秋蘭說：「委員太辛苦了，這八年來真的，她從每個角落每個區都走透透，真的我們很感動。」台南市37區怎麼拚？陳亭妃初選前，以行動政府作為主軸，騎鐵馬匯聚民意能量，也多次回顧總統賴清德，過去攻下府城的經驗。

立委(民)陳亭妃(114.12.27)說：「我們賴清德立委，在參選我們第一屆大台南市長初選的時候，站在我們賴清德身邊只有六個議員。」以賴總統打比方，來將自己定位成，民意型的候選人，成功突破對手林俊憲主打組織戰的重圍。

立委(民)陳亭妃說：「我們希望可以作為一個大桶箍，因為這個大桶箍，我們就要向我們賴清德市長當時候連任一樣，他可以拿到百分之72.9(得票率)，就是不分藍，不分綠，不分白。」只是接下來黨內整合力道，可能還得再加強。

崑山科技大學講座教授丁仁方說：「現在的情況雖然是說，比較多的派系會支持林俊憲，可是陳亭妃如果當選(出線)，民進黨會有一些的派系應該會朝她靠攏，賴總統因為他的布局是2028，所以他勢必要極力的輔選陳亭妃。」台南市議員(民)周嘉韋說：「也希望未來的母雞，應該要去思考，她怎麼在初選的時候的這些人情必須要還，又怎麼去整合我們黨內的同志，這才是下一個關鍵的問題。」

陳亭妃靠著基層服務，博得選民支持，如今順利出線，地方派系整合是下一道要解的難題，年底地方大選等同2028賴清德連任前哨戰，對於綠營來說，賴清德的本命區，不只要穩也有贏得漂亮的壓力。

